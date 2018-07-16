İstanbul'a yeni su planı



Habertürk'ten Mehmet Demirkaya'nın haberine göre İSKİ İstanbul'un içme suyu ve kanalizasyon sistemi için yeni master plan hazırlatacak. Bir önceki master plan Ali Müfit Gürtuna döneminde, 2000 yılında yaptırılmıştı.

İHALEYİ TÜRK- HOLLANDA ORTAKLIĞI ALDI

Yeni master planın hazırlanması için açılan ihaleyi "Yüksel Proje Uluslararası A.Ş. + - Dolsar Mühendislik A.Ş. + Royal Haskoning Dhv Nederland B.V." ortaklığı üstlendi. İçme suyu ve kanalizasyon master planı hazırlanmasındaki amacın, yeterli ve etkin su, atıksu ve yağmur suyu hizmetlerinin çevresel, finansal ve kurumsal olarak sürdürülebilir bir şekilde yapılması olduğu belirtilen ihale teknik şartnamede hedef şöyle tanımlandı:



"İSKİ'nin üst ölçekli planı olacak olan Ana Plan'ın hazırlanması; kısa, orta ve uzun dönem planlama, akıllı şehir/akıllı bina konseptine uygun yatırım ve işletme politikasının belirlenmesi, hizmet kalitesinin sürekliliği için gerekli mühendislik, idari ve ekonomik önlemlerin alınmasıdır."



TARİHİ SU KEMERLERİ DEĞERLENDİRİLECEK

Nüfus, su ihtiyacı, atıksu debi ve yüklerinin belirlenmesi, su kaynaklarının, su arıtma tesislerinin, su dağıtım sisteminin planlanması, su kalitesinin, su kayıplarının incelenmesi, atıksu toplama sisteminin planlanması, çamur yönetimi, koku kontrolü suların geri kazanımının tasarlanması, yağmursuyu toplama ve dere sisteminin, taşkın yönetiminin planlanması, temel çevresel etkiler, iklim değişikliği ve kuraklık, işletme modeli, deprem, abone hizmetleri, finansman gibi 80 ayrı konunun inceleneceği master planda özellikle "35" numaralı konu başlığı dikkat çekici. "Tarihi su yapıları/Vakıfsu sistemlerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi" başlığı altında, hangi su yapılarının değerlendirileceği merak konusu. Büyük bir kısmı yok olmuş durumdaki Bozdoğan kemerlerinin de bu kapsamda değerlendirilip değerlendirilmeyeceği inceleme sonucunda belli olacak.



Dikkat çekici bir başka başlığı ise "Kar erimesinin havza verimine etkisi" oluşturuyor. "Su hizmetlerinin fiyatlandırılmasında izlenmesi gereken politikalar" başlığı ise İstanbullu'yu en çok ilgilendiren konuların başında geliyor.



Bu arada Kamu İhale Kurulu (KİK), söz konusu ihaleye yapılan itirazları da, İdare Mahkemeleri'nde dava açma yolu açık olmak üzere reddetti.