İstanbul Adalar'da akülü araçlar toplatılıyor

İstanbul Adalar'da faytonların kaldırılması sonrası akülü araç kullanımı yaygınlaştı.

Hız sınırının aşılarak kazalara sebebiyet verilmesi ve araçların yayaların geçiş güzergahlarına park edilmesi gibi gerekçelerle UKOME, haziran ayında akülü araçların Adalar'dan kaldırılması yönünde karar aldı.

Akülü araç sahiplerine araçlarını Ada'dan götürmeleri için verilen sürenin sona ermesiyle zabıta ekipleri harekete geçti. Akülü araçlar bugünden itibaren toplanmaya başlandı.

REKLAM Adalar Belediyesi'nden yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 3 Haziran'da aldığı karar hatırlatılarak, "UKOME yönergesinin şartlarını taşımayan araçlar, Adalar Kaymakamlığı, Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Zabıta Müdürlüğü ve Belediyemiz işbirliği ile toplanmaya başlandı." ifadelerine yer verildi.