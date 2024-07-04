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        İstanbul Adalar'da akülü araçlar toplatılıyor

        İstanbul Adalar'da hız sınırının aşılarak kazalara sebebiyet verilmesi ve yayaların geçiş güzergahlarına park edilmesi gibi gerekçelerle kaldırılmasına karar verilen akülü araçlar toplatılmaya başlandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2024 - 17:49 Güncelleme: 04.07.2024 - 17:59
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        Adalar'da akülü araçlar toplatılıyor
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        İstanbul Adalar'da faytonların kaldırılması sonrası akülü araç kullanımı yaygınlaştı.

        Hız sınırının aşılarak kazalara sebebiyet verilmesi ve araçların yayaların geçiş güzergahlarına park edilmesi gibi gerekçelerle UKOME, haziran ayında akülü araçların Adalar'dan kaldırılması yönünde karar aldı.

        Akülü araç sahiplerine araçlarını Ada'dan götürmeleri için verilen sürenin sona ermesiyle zabıta ekipleri harekete geçti.

        Akülü araçlar bugünden itibaren toplanmaya başlandı.

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        Adalar Belediyesi'nden yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 3 Haziran'da aldığı karar hatırlatılarak, "UKOME yönergesinin şartlarını taşımayan araçlar, Adalar Kaymakamlığı, Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Zabıta Müdürlüğü ve Belediyemiz işbirliği ile toplanmaya başlandı." ifadelerine yer verildi.

        Toplanan tüm araçların anakaraya taşınarak yediemine teslim edileceği belirtilen açıklamada,

        "Kendi isteğiyle araçlarını Adalar ilçe sınırları dışına çıkartmak isteyen vatandaşlarımız Belediyemize başvuruda bulunabilirler. Başvuru yapan vatandaşlarımızın araçları, Adalar Belediyemiz tarafından ücretsiz olarak anakaraya taşınacaktır. Yönerge kapsamındaki araçlar ile ilgili taleplerin değerlendirilmesi için Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne başvuruda bulunabilirsiniz." denildi.

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        #istanbul adalar
        #akülü araç
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