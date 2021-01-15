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İstanbul Anadolu Adliyesi'nde Hakim ve Savcı Adayları Staj Merkezi oluşturuldu

Adalet Bakanlığı'nca başlatılan, "Hakim ve Savcı Adaylarının Staj Verimliliğinin ve Etkinliğinin Artırılması Projesi" kapsamında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İstanbul Anadolu Adliyesi'nde "Hakim ve Savcı Adayları Staj Merkezi" oluşturuldu.

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde Hakim ve Savcı Adayları Staj Merkezi oluşturuldu
HABERTURK.COM

Söz konusu merkezde hakim ve savcı adayları için UYAP bağlantılı bilgisayarların bulunduğu çalışma ve dinlenme odası, kütüphane; çeşitli etkinlik,seminer ve eğitimlerde kullanılmak üzere içinde projeksiyon cihazı, ses sistemi yer alan 50 kişilik konferans salonu; kurgusal duruşmaların yapılabileceği, aynı zamanda SEGBİS bağlantısı olan duruşma salonu yapıldı.

15 Ocak 2021 tarihinde, saat 11:00’de İstanbul Anadolu Adliyesi Şehit Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç Konferans Salonu'nda 23. ve 24. dönem hakim ve savcı adaylarının katılımıyla tanışma toplantısı düzenlendi.

90 hakim ve savcı adayının katıldığı toplantıda İstanbul Anadolu Adliyesi staj koordinatörü, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Önder Yaman ile Adli Yargı Adalet Komisyonu üyesi Nihat Zincirli, adaylara genel bilgilerle birlikte staj merkezinin amacı, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek faaliyetler, eğitim ve seminerler hakkında bilgiler vererek adayların çeşitli konulardaki sorularını yanıtladı.

Toplantıya katılan hakim ve savcı adayları ülkemizdeki adliyelerde ilk kez oluşturulan hakim ve savcı adayları staj merkezinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

İstanbul Anadolu Adliyesi E Blokta yer alan "Hakim ve Savcı Adayları Staj Merkezi", Adli Yargı Adalet Komisyonu üyesi Nihat Zincirli, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Uğur Seçgin ve Cumhuriyet Başsavcı Vekili Önder Yaman ile hakim ve savcı adaylarının katılımıyla açılarak gezildi.

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