İstanbul baraj doluluk oranı: 21 Ekim İSKİ verilerine göre İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından baraj doluluk oranı duyuruldu. Vatandaşlar İSKİ tarafından paylaşılan listeyle birlikte doluluk oranlarını öğrenebiliyor. İşte, güncel baraj doluluk oranı verileri
İSKİ verilerine göre İstanbul baraj doluluk belli oldu. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. 21 Ekim barajlardaki oran yüzde 30 seviyesinin altında. Peki İSKİ verilerine göre İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM
İSKİ verilerine göre bugün doluluk oranı yüzde 23.8 olarak ölçüldü.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ'nin verilerine göre 21 Ekim itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
Ömerli Barajı % 15,52
Darlık Barajı % 37,6
Elmalı Barajı % 49,53
Terkos Barajı % 28,85
Alibey Barajı % 13,01
Büyükçekmece Barajı % 28,69