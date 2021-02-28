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İstanbul baraj doluluk oranları 2021 İSKİ verileri! 28 Şubat 2021 İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç?

İstanbul baraj doluluk oranları 2021 İSKİ verileri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ tarafından duyuruluyor. Son aylarda tehlikeli seviyelere düşmesinin ardından geçtiğimiz haftalarda yaşanan kar yağışı baraj seviyelerinde artışa neden oldu. Peki, İstanbul baraj doluluk oranları 2021 ne kadar? İşte İstanbul baraj doluluk oranı güncel İSKİ verileri

İstanbul baraj doluluk oranları 2021 İSKİ verileri! 28 Şubat 2021 İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç?

2021 kış mevsiminin yağışsız geçiyor olması İstanbul'un en büyük problemi olan su problemini tekrar görünür hale getirdi. Ocak ayının ilk haftasında İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 19'a kadar geriledi. Birkaç haftadır etkisini gösteren yağışlı hava sonrasında İstanbul barajlarının doluluk oranı merak konusu oldu. İstanbul barajlarının doluluk oranı ne? İşte İSKİ İstanbul baraj doluluk verileri güncel...

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2021

İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından paylaşılıyor. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen kar yağışı ve sağanak yağış barajlardaki doluluk oranını da yüzde 56,20'ye yükseltti.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI SON DURUM

İSKİ verilerine göre, İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 56,20'ye yükseldi.

Baraj doluluk oranı 9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya düşmesi sonrasında sürekli artış kaydetti. Son dönem yağışlarının etkisiyle baraj doluluğu bir hafta içerisinde yüzde 6'yı geçen bir artış yaşandı.

Geçen yıl bugün baraj doluluk oranı yüzde 62,69 seviyesindeydi.

GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI

19 Şubat: Yüzde 49,16

20 Şubat: Yüzde 50,03

21 Şubat: Yüzde 50,56

22 Şubat: Yüzde 51,33

23 Şubat: Yüzde 52,29

24 Şubat: Yüzde 53,14

25 Şubat: Yüzde 54,07

26 Şubat: Yüzde 55,10

27 Şubat: Yüzde 55,58

HANGİ BARAJ NE KADAR DOLU?

28 Şubat itibarıyla İstanbul'da ayrı ayrı baraj doluluk oranları şöyle:

Ömerli Yüzde 67,49
Pabuçdere Yüzde 39,17
Sazlıdere Yüzde 29,91
Büyükçekmece Yüzde 57,85
Alibeyköy Yüzde 58,64
Terkos Yüzde 52,05
Kazandere Yüzde 61,17
Elmalı Yüzde 63,85
Darlık Yüzde 63,04
Istrancalar Yüzde 75,24

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