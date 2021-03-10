İstanbul baraj doluluk oranı hemen her gün olduğu gibi bugün de Google'da en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki bugün de akşam saatleri için İstanbul'da yağmur bekleniyor.

Öte yandan yağışların önümüzdeki gün de devam etmesi tahmin ediliyor.

Bilindiği üzere yılbaşında baraj doluluk oranları yüzde 20'nin altına inmiş yaz ayları için İstanbul'da alarm zilleri çalmaya başlamıştı.

Ancak Ocak ayının son günleri ve Şubat ayı içerisindeki kar yağışlarıyla birlikte İstanbul baraj doluluk oranları başladı. Mart ayı da yağışlar konusunda yüzleri güldürdü.

Peki, İstanbul baraj doluluk oranı ne? 10 Mart günü İSKİ tarafından kaydedilen verilere göre İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 60,71 oranında bulunuyor. İşte güncel baraj tablosu...