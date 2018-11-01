SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
İstanbul Başsavcılığı
DÜNYA
Haberler > DÜNYA

İstanbul Başsavcılığının Kaşıkçı açıklaması ABD basınında

ABD basını, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın boğularak öldürüldüğü ve parçalara ayrıldığını açıklamasının ardından cesedin nerede olduğu sorusunun hala gizemini koruduğunu belirtti.

01.11.2018 - 13:57 | Güncelleme: AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin soruşturma ve Suudi Arabistan Krallığı Başsavcısı El-Muceb'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ziyarette bulunmasına ilişkin yapılan açıklama, ABD basınında geniş yankı uyandırdı.

Washington Post (WPost) gazetesinde yer alan "Başsavcılık, Kaşıkçı'nın boğulduğu ve parçalandığını ancak cesedin nerede olduğunun hala bir gizem olduğunu söylüyor" başlıklı haberde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının çarşamba günü Kaşıkçı cinayetine ilişkin en detaylı beyanı yaptığı kaydedildi.

Başsavcılığın, Kaşıkçı'nın başkonsolosluk binasına girer girmez "Suudi ajanlar" tarafından öldürüldüğü ve cesedin parçalandığı açıklamasına işaret edilen haberde, bu yeni bilginin birçok spekülasyona yol açan "Kaşıkçı'nın cesedi nerede" sorusuna bir açıklama getirmediği vurgulandı.

Haberde ayrıca üst düzey bir Türk yetkilinin, Konsolosluk veya Büyükelçinin rezidansının etrafında bir yerlerde Kaşıkçı'nın cesedinin asitle eritilip yok edildiği teorisi üzerinde çalıştıkları minvalindeki açıklamaları yer aldı.

Aynı haberde, Suudi yetkililerin Kaşıkçı'nın başkonsoloslukta öldürüldüğünü kabul ettiği ancak cesedinin "yerli bir iş birlikçi"ye verildiğini savunduğu bilgisi de yer aldı.

"TÜRKİYE, CESEDİN AKIBETİNE İLİŞKİN SUUDİLERİN AÇIKLIK GETİRMEMESİNİ ELEŞTİRİYOR" 

New York Times gazetesi "Türk Başsavcı, Suudilerin Kaşıkçı'yı boğduğunu söylüyor" başlıklı haberinde de Başsavcılığın cinayete ilişkin açıklamalarına yer verildi. NYT haberinde Kaşıkçı'nın öldürülmesinin Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki gerilimi "önemli ölçüde yükselttiği" yorumu yapıldı.

Haberde buna örnek olarak Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Suudi Başsavcıyı İstanbul'a gönderse de İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın görüşmelerin "verimsiz" olduğu minvalindeki açıklamaları gösterildi.

Wall Street Journal ise Başsavcılığın açıklamasına ilişkin "Türk Başsavcı gazetecinin (Kaşıkçı) cesedinin akıbeti konusunda Suudilerin açıklık getirmemesini eleştiriyor" başlıklı haber yayımladı.

Haberde "İstanbul'daki görüşmeler, Cemal Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldükten sonra cesedine ne olduğuna ilişkin gizemi çözmekte başarısızlıkla sonuçlandı." ifadelerine yer verildi.

Suudi yetkililerin cesedin "yerli iş birlikçiye verildiği" iddiasına yer verilen haberde, bu iddianın Türk yetkilileri ikna etmediği belirtildi.

CİNAYETİN ÖNCEDEN PLANLANDIĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

ABD'nin en önde gelen yayın organlarından CNN'in de Başsavcılığın açıklamasına ilişkin haberinde, cinayetin "önceden planlanmış" olduğu açıklamasına işaret edildi.

CNN'in haberinde WPost yazarının yorumlarına atıf yapılarak, Başsavcılığın açıklamasının cinayete ilişkin en detaylı açıklama olduğu kaydedildi.

ABD'de yayın yapan bir diğer kanal ABC News de gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin Türk Başsavcının Suudi Başkonsolosluğuna girer girmez öldürüldüğünü ve cesedinin parçalara ayrıldığını kamuoyuna ilk kez açıkladığını kaydetti.

Açıklamadaki "cinayetin planlı olduğu" ifadelerine işaret edilen haberde, Başsavcı İrfan Fidan'ın Türk yetkililerin Suudi mevkidaşlarına Kaşıkçı'nın parçalara ayrılmış cesedinin nerede olduğuna ilişkin soru yönelttiği ancak bir yanıt alınamadığı yönündeki açıklamasına yer verildi.

"TÜRKİYE SUUDİ ARABİSTAN'A BASKI YAPIYOR" 

Öte yandan Associated Press (AP) İstanbul Başsavcılığının Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıklamasını son dakika gelişmesi olarak verdi. i.

Türkiye'nin Kaşıkçı cinayetine ilişkin 2 Ekim'de başkonsolosluğa giren 18 Suudi şüphelinin iadesi için uğraştığı bilgisine yer verilen haberde, "Türkiye, Suudi Arabistan'a aynı zamanda Kaşıkçı'nın cesedi konusunda bir bilgi vermesi için baskı yapıyor." ifadesi kullanıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından dün yapılan açıklamada, "Maktul Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde, evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'nda, daha önceden yapılan planlama doğrultusunda, başkonsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürülmüştür. Cesedi, boğularak yine önceden yapılan planlama doğrultusunda parçalanarak yok edilmiştir." bilgisi verilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X