İstanbul Bienali'ne yoğun ilgi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 2007–2036 Bienal Sponsoru Koç Holding’in desteğiyle düzenlenen 18. İstanbul Bienali, 16 Eylül’de başlayan önizleme günlerinin ardından 20 Eylül’de kapılarını tüm ziyaretçilere açtı.

İlk günden bu yana yoğun ilgi gören bienal sergileri, ilk 15 günde 100 binden fazla ziyaretçi ağırladı.

Bu yıl Christine Tohmé küratörlüğünde “Üç Ayaklı Kedi” başlığıyla gerçekleştirilen 18. İstanbul Bienali, Beyoğlu-Karaköy hattındaki sekiz farklı mekânda sanatseverlerle buluşuyor.

Önizleme günlerinde uluslararası kültür kurumları, sanat profesyonelleri, eleştirmen, yazar ve gazetecilerin yoğun ilgisini çeken bienal; Financial Times, Art Newspaper, Corriere della Sera, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Canvas, ArchDaily, El Pais, Frieze, Artforum, Kunstforum, Text Zur Kunst, Art Press, ArtAsiaPacific, Cornucopia, La Repubblica, Die Welt, El Pais, Die Presse, Tagesspiegel, e-flux, Ocula, Folha de Sao Paulo gibi önde gelen uluslararası basın kuruluşlarından temsilcileri ağırladı.

20 Eylül’deki açılışının ardından İstanbullu sanatseverlerin de yoğun ilgisini gören bienal, ilk iki haftasında 100.000 ziyaretçi sayısını aştı.

Üç yıla yayılan özgün yapısıyla “kendini koruma” ve “gelecek olasılıkları” temaları etrafında şekillenen bienalin ilk ayağı, sekiz farklı mekânda 23 Kasım’a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.

Bienal, Beyoğlu ve Karaköy bölgelerinde, şehrin dokusuyla iç içe geçmiş sekiz farklı mekânda ücretsiz olarak gezilebilir.

Elhamra Han

Eski Fransız Yetimhanesi Bahçesi

Meclis-i Mebusan 35

Külah Fabrikası

Zihni Han

Galeri 77

Muradiye Han

Galata Rum Okulu

18. İstanbul Bienali, tüm mekânlarda ücretsiz olarak pazartesi günleri hariç her gün 10.00–18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir. Mekânlara son giriş saati Galata Rum Okulu, Zihni Han ve Elhamra Han için 17.30; Meclis-i Mebusan 35, Külah Fabrikası, Galeri 77 ve Muradiye Han için ise 17.45’tir. Ziyaret saatleri mekânlara göre farklılık gösterebilir.