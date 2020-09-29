İstanbul Boğazına çöpleri kendine çeken çöpkapar yerleştirildi

İstanbul Boğazı’nın temizlenmesine yardımcı olmak amacıyla temizlik ürünü Cif, Boğaz’ın farklı yerlerinde toplam 20 ‘çöpkapar’ ünitesi yerleştirdi. Bir sosyal sorumluluk projesi olarak ‘Temizken Güzel’ ismiyle gerçekleştirilen proje İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kızılay Beykoz (Avrasya) Şubesi işbirliğiyle hayata geçti. Bugün canlı olarak internet üzerinden gerçekleştirilen projenin basın toplantısına katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak kente güzellik, verimlilik, estetik duygusu katacak her şeye varız. Bu bazen temizlik olur, bazen sokak canlıları olur bazen doğayı korumak olur. Bu iş birliklerinin hepsine varız” dedi.

İSTANBUL BOĞAZI'NDA YÜZEY ATAKLARINA KARŞI 20 ADET ÇÖPKAPAR

Proje kapsamında Kadıköy, Eminönü ve Karaköy sahillerinde denizin içine yüzey atıklarını temizlemek için İstanbul Boğazı'nın koşulları dikkate alınarak özel olarak Türkiye'de üretilen 20 adet çöpkapar ünitesi yerleştirildi. Çöpkaparlar ile toplanan atıklar ayrıştırılacak ve uygun olanlar geri dönüşüm ile tekrar kullanıma kazandırılacak. Çöpkaparlar ile yılda yaklaşık 110 ton atık toplanması hedefleniyor.

Proje ile ayrıca Kadıköy Rıhtımı'nda Türkiye'nin sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hayata geçirilen ilk parkı olan Cif Kadıköy Parkı hizmete sunuluyor. Bölgenin ulaşım yoğunluğunda konuklarını Boğaz'ın eşsiz manzarasıyla ağırlayan parkın yapımında geri dönüştürülmüş ve doğa dostu malzemelerden yararlanılıyor.

Eminönü ve Karaköy Yaya Alt Geçitleri de proje kapsamında bakımdan geçti ve temizlenerek yenilendi. Her gün on binlerce kişinin kullandığı alt geçitlerin yeni görüntüsü sabah güne başlarken ya da akşam eve dönerken bu alt geçitleri kullananların hayatına olumlu bir dokunuş yapıyor. Alt geçitlerin yeni tasarımında yer alan sergileme alanları bu geçitlere yeni bir fonksiyonel katkı sağlıyor. Kadıköy Cif Parkı ile alt geçit çalışmalarının projelendirilmesi ve tasarımı BİMTAŞ tarafından üstlenilirken uygulaması Kızılay Beykoz (Avrasya) Şubesi tarafından yürütülüyor.

HER 100 BİN DESTEK SÖZÜ İLE BİR ÇÖP KAPAR DAHA KULLANIMA GİRECEK

Proje ortakları, İstanbulluları temizkenguzel.com.internet sitesinden daha temiz ve düzenli bir İstanbul için destek sözü vermeye davet ediyor ve her 100 bin söz için bir yeni Çöpkapar daha İstanbul Boğazı ile buluşuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul gibi dünya güzeli bir şehirdeyseniz, 16 milyonluk tarihi ve doğal güzellikleri olan bir kent gerçekten "temizken güzel". İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bizler şehrimizi birlikte yönetmek çabasındayız. Özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve İstanbulluların parçası olduğu iş birliklerini artırmak gerekiyor. Biz buna açık bir yönetimiz. Çevre, hayvan hakları, eğitim, doğal yaşamın korunması ve daha pek çok başlıkta iş birlikleri ile ortak değer yaratabiliriz. Böylece bizler de kaynaklarımızı eğitime, çocuklara, kadınlara yönelik çalışmalarımıza, ihtiyaç duyulan diğer alanlara daha çok ayırabiliriz" dedi.

Kızılay Beykoz (Avrasya) Şubesi Başkanı Saadettin Çay ise "153 yıldır Dünya'nın dört bir yanında mağdurlara Türk Kızılayı'nın destek elini uzatıyoruz. Bir yandan da çevre çalışmalarımızla yaşanabilir bir dünya için değer yaratmaya çalışıyoruz. İki yıldır devam eden Sıfır Atık projesini okullarda, evlerde ve kentlerde yürütüyoruz. "Temizken Güzel" gibi topluma çevre konusunda katkı sağlayacak her türlü projenin içerisinde var olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

"TEMİZ VE DÜZENLİ ALANLAR BİZE YARDIMCI OLABİLİYOR"

Klinik Psikolog Barış Gürkaş ise "İklim krizi, pandemi gibi pek çok etken sebebiyle belirsizliklerle dolu zor bir dönemden geçiyoruz. Bu belirsizlikler karşısında daha fazla kontrolde hissetmek için ise temiz ve düzenli alanlar bize yardımcı olabiliyor. Evlerimizin temizliği ve düzeni iyi hissetmemiz için ne kadar önemliyse yaşadığımız yürüdüğümüz yolların, mahallelerimizin ve şehirlerimizin de iyi hissetme halimiz üzerinde o kadar etkili. Bu aynı zamanda aidiyet hissimizi de destekleyen bir unsur. Bu bağlamda Temizken Güzel projesi bizi daha da temiz bir çevre için bir araya getirmesiyle, bu konuda ortak çaba göstermemize yönelik verdiği ilhamla hem bireysel hem de kolektif iyi hissetme halimize katkıda bulunacak nitelikte" dedi.