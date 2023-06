HABERTURK.COM



Temmuz ayını müzikle buluşturan İstanbul Caz Festivali’ne geri sayım başladı. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Garanti BBVA’nın sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Caz Festivali, 7-19 Temmuz tarihleri arasında, popüler ve yeni isimlerle dolu bir programla 30. yaşını kutlayacak. Festivalde, 40’a yakın konserde, usta isimlerden yeni keşiflere, 200’ü aşkın yerli ve yabancı sanatçı izleyicilerle olacak.

Festival bu yıl merkezini Parkorman’a taşıyacak

The Lumineers

Festival kapsamında 8, 9 ve 12 Temmuz’da Go Ons ve Single Circle katkılarıyla Parkorman’da gerçekleştirilecek konserler, festival izleyicilerini yeni nesil virtüözlerden, trip-pop, funk, caz ve rock’ın usta isimlerine, keyifli bir yolculuğa çıkaracak.



Parkorman’da üç güne yayılacak konserlerde, “Ho Hey” ve “Ophelia” gibi şarkılarıyla tanınan Amerikan folk topluluklarından The Lumineers, trip-hop, rock ve folk rock gibi türleri Skye Edwards’ın etkileyici sesiyle birleştiren İngiliz topluluk Morcheeba, karanlık ve etkileyici vokaliyle Kovacs, büyülü sahnesiyle Alfa Mist, başarılı canlı performanslarıyla Türkiye’nin gözde gruplarından Adamlar, İngiliz caz, folk, ambient ve elektronika grubu Mammal Hands, Mabel Matiz’le işbirliği yaptığı “Antidepresan” şarkısıyla kendinden bahsettiren yetenekli söz yazarı ve besteci Mert Demir, loop tekniğiyle ürettiği müzikleriyle dikkat çeken Ekin Beril ile Anadolu funk ve Afrobeat türlerinden etkilenen progresif jam topluluğu Takeshi's Cashew gibi pek çok isim sahne alacak.

Riff Cohen

Vurmalı çalgılar ustası Okay Temiz ile sıradışı söz yazarı ve besteci Riff Cohen’i ilk kez bir araya getirecek festivalin özel projelerinden Riff Cohen & Okay Temiz “The Ritual” da ilk kez Parkorman konserlerinde izleyicilerle buluşacak.

“Festival içinde festival” havası estirecek Parkorman konserleri için tek bir kombine bilet alınarak, üç ayrı günde 10 konser izlenebilecek.

Festivalin güçlü kadın vokallerinden, Boğaz semtlerinde İstanbul Caz Festivali esintileri

Festival, İstanbul Boğazı’na karşı caz dinlemek isteyen müzikseverleri, ilk kez festivale ev sahipliği yapacak Robert Kolej’in içinde yer alan Konak Teras’ın yanı sıra The Marmara Esma Sultan Yalısı ve Sultan Park-Swissôtel The Bosphorus’a bekliyor.

Youn Sun Nah

Kariyeri boyunca Herbie Hancock, Damon Albarn ve daha nice isme eşlik etmiş, Afro-pop’un çığır açan sesi Fatoumata Diawara, cazdan blues ve folka uzanan güçlü vokaliyle Lizz Wright ve “çağdaş cazın en güzel seslerinden” Güney Kore’nin yıldız ismi Youn Sun Nah Quartet festivalin konuklarından.

Youn Sun Nah Quartet 14 Temmuz akşamı Robert Kolej Konak Teras’ta, Fatoumata Diawara 17 Temmuz akşamı The Marmara Esma Sultan Yalısı’nda, Lizz Wright ise Snoc Outdoor Furniture gösteri sponsorluğunda Sultan Park-Swissôtel The Bosphorus’ta festival izleyicisiyle buluşacak.

İstanbul Caz Festivali’nin 30. Yılında “İstanbul Cazının Üç Kuşağı”

Can Kozlu

Festival 30. yılının son konserinde, şehrin müziğini ve farklı kuşaklarıyla “İstanbul cazı”nı kutlayacak. 19 Temmuz Çarşamba gecesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda, Selen Gülün’ün müzik direktörlüğünde düzenlenecek gece, İmer Demirer, festivalin bu yılki Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nün de sahibi Can Kozlu, Ali Perret, Selen Gülün Blue Band ve İpek Göztepe Quintet gibi farklı kuşaklardan başarılı müzisyenleri Clifford Chance ve Çiftçi Avukatlık Ortaklığı katkılarıyla aynı sahnede buluşturacak.

+1’li Gece Gezmesi Konserleri Kadıköy’de

Sababa 5

Festivalin gelenekselleşen etkinliklerinden +1’li Gece Gezmesi bu yıl da Kadıköy’ün sevilen dört mekânı olan Moda Sahnesi, Dorock XL, Kadıköy Sineması ve The Wall’daki konserlerle müzikseverlerin keyfine artı bir katarak müzik keşifleriyle dolu bir gece rotası sunuyor. +1’li Gece Gezmesi’nin bu yılki konukları Ari Barokas, Evdeki Saat, Another Bitches Brew, Barış Demirel “BD Deneyimi”, Sababa 5, Taşra Üçlemesi Caz Projesi, Dilan Baykal, The Flabbies, Düşün ile Yalnayak.

Binmeyen Kalmasın: Caz Vapuru Kalkıyor!

Yıllardır festivalin en sevilen etkinliklerinden olan Caz Vapuru, 16 Temmuz Pazar günkü yolculuğunda festival izleyicisini caz ve swing tınıları eşliğinde Anadolu Kavağı’na götürecek. Etkinliğin gösteri sponsoru Mastercard.

30. İstanbul Caz Festivali’ndeki tüm konserlerin biletleri passo.com.tr ile İKSV ana gişeden satılıyor. Lale Kart üyeleri festival biletlerini %25’e varan indirimlerle alabiliyor. Festival biletleri, tüm Garanti BBVA kredi kartları ile %10 indirimli satın alınabilir.

30. İstanbul Caz Festivali’nin tüm programı için: caz.iksv.org