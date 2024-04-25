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        Haberler Kültür-Sanat Müzik İstanbul Caz Festivali Kadıköy sahnelerinde

        İstanbul Caz Festivali Kadıköy sahnelerinde

        İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından gerçekleştirilen İstanbul Caz Festivali, +1'li Gece Gezmesi'yle bu yıl da Kadıköy'e uğruyor. Gece boyunca 4 mekânda 10 konserin izlenebileceği etkinlikleri biletleri satışa çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 14:19 Güncelleme: 25.04.2024 - 14:19
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        Kadıköy sahnelerinde Caz Festivali
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        İstanbul Caz Festivali, 3-18 Temmuz tarihleri arasında 31. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Festivalin en hareketli etkinliklerinden +1’li Gece Gezmesi, 18 Temmuz Perşembe akşamı festival coşkusunu Kadıköy-Moda hattındaki sevilen mekânlara taşıyor. Festivalin bu yıl +1’in desteğiyle, dokuzuncu kez düzenleyeceği etkinlik, Kadıköy sokaklarında müzikseverlerin keyfine artı bir katarak müzik keşifleriyle dolu, unutulmaz bir gece rotası sunuyor.

        “Festival içinde festival” vadeden +1'li Gece Gezmesi, Kadıköy ve Moda’da tek bir biletle giriş yapılabilecek 4 mekânda 10 konsere evsahipliği yapıyor. Moda Sahnesi, Dorock XL, Kadıköy Sahne ve Kadıköy Sineması’nın durakları arasında yer alacağı etkinlikte Kadıköy-Moda hattında mekik dokuyacak müzikseverleri geniş bir müzik yelpazesi ve özgün performanslar bekliyor.

        Işıl ışıl bir Kadıköy gecesine festival havası katıyoruz

        Festivalin en hareketli gecesinde, bizlere hayatta eğlenceye tamamen yer açmanın sakıncası olmadığını hatırlatan, bas ağırlıklı groove’larıyla Baby Berserk;

        Baby Berserk
        Baby Berserk

        Avrupa pop, caz ve klasik müzik türleri arasından çekip çıkardığı kendine has pop’uyla Thomas Azier; dünyanın dört bir yanından topladıkları hikâyeleri saykedelik folk ve caz rock’la buluşturan Gevende; saykedelik, rock, caz ve lirikten harmanlanan, Anadolu ile yoğrulan müziğiyle Korhan Futacı;

        Korhan Futacı
        Korhan Futacı

        kıtalararası müziğiyle Amerika ve Türkiye’yi buluşturan Coşku Turhan; derin sözlerini, synth pop ve indie rock grubu Eve Dönüş Yok; sözleriyle gündelik mücadelelerimize ve varoluş sancılarımıza dokunacak, gitar tellerinden yükselen asi tınılarından güç alacağımız Yangın; kimliklerimiz ve ait olduklarımızı sorgulatacak, feminizmde müzikal bir cephe açacak Min Taka;

        Min Taka
        Min Taka

        synthwave’den post-punk’a uzanan “buğulu ve atmosferik” müziğiyle Brek ile Anadolu’nun geleneksel seslerine kattıkları özgün yorumla Telli Davul, Kadıköy’ün çeşitli sahnelerinde bizlerle olacak. Programla ilgili ayrıntılı bilgi için: caz.iksv.org/tr/otuzbirinci-istanbul-caz-festivali-2024/arti-1-li-gece-gezmesi

        31. İstanbul Caz Festivali’ndeki tüm konserlerin biletleri passo.com.tr, İKSV ana gişeden alınabiliyor.

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        #İstanbul Caz Festivali
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        #Kadıköy
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