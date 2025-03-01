İstanbul Çekmeköy'de alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Kuzey Marmara Otoyolunda seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Giriş: 01.03.2025 - 18:55 Güncelleme: 01.03.2025 - 18:59
Otoyolun Çekmeköy mevkisinde Edirne istikametine ilerleyen otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İsmi öğrenilemeyen sürücü, aracı emniyet şeridine çekti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye görevlilerince söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
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