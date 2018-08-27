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Kültür-Sanat

İstanbul Cocktail Festival 2018 yaklaştı!

Kokteyl sevenleri ve yeni tatlar keşfetmek isteyenleri cezbeden İstanbul Cocktail Festival 2018, 1 Eylül’de meraklılarla buluşmaya hazırlanıyor

27 Ağustos 2018 Pazartesi, 17:30:24

Rengarenk görünümleri, yaratıcı sunumları, tüm damak tatlarına uygun farklı lezzetleri ile yeme içme dünyasının hız kesmeyen yıldızları kokteyller, Türkiye’nin kokteyl festivali İstanbul Cocktail Festival ile Profun Creative Events ev sahipliğinde 1 Eylül’de yeniden KüçükÇiftlik Park’ta!

İlk kez 2017 Ekim ayında düzenlenerek Türkiye’yi yepyeni bir festival anlayışıyla tanıştıran İstanbul Cocktail Festival, bir yıl ve iki festivalin ardından bu özgün kültürün her seviyeden meraklılarını bir kez daha KüçükÇiftlik Park’ta toplamaya hazırlanıyor.

İstanbul’un usta kokteyl duraklarının imza lezzetleri, ödüllü miksolojist ve gurmelerin eğitici ve eğlenceli atölyeleri, lokal sahnenin güncel isimlerinin renkli performansları ve bağımsız butiklerin özenli tasarımları ile Istanbul Cocktail Festival sizleri bekliyor.

Festival Sahne Programı;

14:00 - 15:00 Soul Revue
15:00 - 16:00 Turkish Edits
16:15 - 17:15 Light In Babylon
17:30 - 19:00 Jabbar
19:15 - 20:30 Santi & Tuğçe
20:45 - 22:15 Yüzyüzeyken Konuşuruz
22:30 - 23:59 Hey! Douglas (Canlı)

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