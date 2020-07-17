İstanbul Cuma namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı haftalık ezan ve namaz saatleri tablosunda yer aldı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tüm camilerde okunması için yayımladığı Cuma Hutbesi'nin teması "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" olarak duyurdu. İşte 17 Temmuz Diyanet Cuma Hutbesi ve il il Cuma namazı saati ile İstanbul Cuma saati...

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ - 17 TEMMUZ 2020

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre 17 Temmuz İstanbul Cuma namaz saati 13:15 oalrak belirlendi. İşte İstanbul'un haftalık ezan ve namaz saatleri takvimi ise şöyle;

17 Temmuz 2020 Cuma 03:47 05:40 13:15 17:13 20:41 22:25 18 Temmuz 2020 Cumartesi 03:48 05:40 13:15 17:13 20:40 22:24 19 Temmuz 2020 Pazar 03:50 05:41 13:15 17:13 20:40 22:23 20 Temmuz 2020 Pazartesi 03:51 05:42 13:15 17:13 20:39 22:22 21 Temmuz 2020 Salı 03:52 05:43 13:16 17:13 20:38 22:21 22 Temmuz 2020 Çarşamba 03:54 05:44 13:16 17:12 20:37 22:19 23 Temmuz 2020 Perşembe 03:55 05:45 13:16 17:12 20:37 22:18

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DİYANET CUMA HUTBESİ ( 17 TEMMUZ 2020)

"KURBANINI PAYLAŞ, KARDEŞİNLEYAKINLAŞ"

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Her ümmet için, Allah’ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanlar üzerine ismini ansınlar diye kurban kesmeyi meşru kıldık. İşte sizin ilahınız bir tek ilahtır. Şu halde yalnız O’na teslim olun. İhlasla boyun eğenleri müjdele.””1

Okuduğum hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyurmaktadır: “Âdemoğlu kurban bayramı günü, Allah katında kurban kesmekten daha güzel bir amel işleyemez”2

Aziz Müminler!

İslam âlemi olarak bir Kurban bayramına daha yaklaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yüce Rabbimiz, sağlık, afiyet ve huzur içinde bayrama ulaşmayı bizlere nasip eylesin!

Kıymetli Müslümanlar!

Kurban, Rabbimizin bizlere emir ve lütfettiği, Sevgili Peygamberimizin bizzat uygulayarak öğrettiği kadim bir ibadettir. Allah yolunda samimiyetin, fedakârlığın ve cömertliğin

en güzel ifadesidir. Kurban, kurbiyettir. Rabbimize yakın olma

ve rızasına kavuşma çabasıdır. Allah yoluna adanmışlığın, takva ve sadakatin, itaat ve teslimiyetin sembolüdür. Nitekim Cenâb-ı Hak

Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurur: “Kurbanların ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşır. O’na ulaşacak olan yalnızca takvanızdır.”3

Değerli Müminler!

Kurban, aynı zamanda kardeşlerimizle yakınlaşmaktır. Vefa duygusuyla nimete şükretmek, infak ahlakı ile nimeti paylaşmaktır.

Kurban iyiliği yaygınlaştırmaktır. Dayanışma ruhunu canlı tutmak, sevgi ve dostluğu pekiştirmektir. Kurban, coğrafyaları aşan

merhamet köprüleri inşa etmektir. Hiç tanımadığımız gönüllere, bayram sevincini taşımaktır. Birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, ümmet olmanın idrakine varmaktır.

Aziz Müslümanlar!

Başkanlığımız, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye Diyanet Vakfı ile birlikte vekâlet yoluyla kurban kesim faaliyeti

yürütmektedir. “Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş” şiarıyla aziz milletimizin emanetlerini büyük bir titizlikle ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Bir hisse kurban, binlerce dua

olarak bizlere geri dönecek inşallah! İmkânı olan kardeşlerimizi bu hayır yarışına katılmaya davet ediyoruz. Hutbemi, Resul-i Ekrem (s.a.s)’in şu hadisi şerifiyle bitiriyorum: “Allah için size sığınan kimseye sığınak olun. Allah için isteyen kimseye verin. Sizi davet edene icabet edin, size bir iyilik yapana karşılığını verin. Eğer onun karşılığını verecek bir şey bulamazsanız,

karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar dua edin.”4

1 Hac, 22/34.

2 Tirmizî, Edâhî, 1.

3 Hac, 22/37.

4 Ebû Dâvûd, Zekât, 38.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü