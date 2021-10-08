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İstanbul Cuma saati: 8 Ekim 2021 Cuma namazı İstanbul'da saat kaçta kılınıyor? Diyanet namaz vakitleri

Cuma namazı İstanbul'da saat kaçta kılınıyor? Sorusu gündemde. 8 Ekim 2021 İstanbul Cuma namazı vakti öncesi Fatih, Süleymaniye ve Sultanahmet gibi camiler başta olmak üzere Cuma namazı için hazırlıklar tamamlandı. Cuma namazı öncesi İstanbullular 'İstanbul Cuma saati kaçta?' Sorusuna yanıt arıyor. İşte 8 Ekim İstanbul Cuma namazı saati ve Diyanet namaz vakitleri...

İstanbul Cuma saati: 8 Ekim 2021 Cuma namazı İstanbul'da saat kaçta kılınıyor? Diyanet namaz vakitleri

İstanbul Cuma ezanı saati 8 Ekim 2021 yani bugün İstanbul'da Cuma namazını eda edecek inanalar tarafından merakla araştırılıyor. Cuma namazına gideceklerin gözü ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Cuma namazı saatine çevrilmiş durumda. Peki İstanbul Cuma namazı saat kaçta kılınmaya başlanacak? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı namaz saatleri sayfasından aldığımız bilgiler...

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ KAÇ?

Cuma namazı bilindiği üzere öğle ezanı saatinde cami ve mescitlerde cemaat halinde eda ediliyor. Bu nedenle Cuma namazının kılınabilmesi için Cuma namazının kılınacağı ilde öğle ezanı saatinin girmiş olması gerekiyor. İstanbul 8 Ekim öğle ezanı yani Cuma namazı saati ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tespit edildi.

8 Ekim İstanbul Cuma namazı saati: 12:57

İstanbul İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
08 Ekim 2021 Cuma 05:37 07:01 12:57 16:08 18:43 20:02
09 Ekim 2021 Cumartesi 05:38 07:02 12:56 16:06 18:41 20:00
10 Ekim 2021 Pazar 05:39 07:03 12:56 16:05 18:39 19:58
11 Ekim 2021 Pazartesi 05:40 07:04 12:56 16:04 18:38 19:57
12 Ekim 2021 Salı 05:41 07:05 12:56 16:03 18:36 19:55
13 Ekim 2021 Çarşamba 05:42 07:06 12:55 16:02 18:35 19:54
14 Ekim 2021 Perşembe 05:43 07:07 12:55 16:00 18:33 19:52

CUMA NAMAZI FARZ MIDIR?

Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.

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