İstanbul Cuma saati

İstanbul İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 30 Kasım 2018 Cuma 06:31 08:01 12:59 15:22 17:44 19:09 01 Aralık 2018 Cumartesi 06:31 08:02 12:59 15:22 17:44 19:09 02 Aralık 2018 Pazar 06:32 08:03 12:59 15:22 17:44 19:09 03 Aralık 2018 Pazartesi 06:33 08:04 13:00 15:22 17:43 19:09 04 Aralık 2018 Salı 06:34 08:05 13:00 15:22 17:43 19:09 05 Aralık 2018 Çarşamba 06:35 08:06 13:01 15:22 17:43 19:09 06 Aralık 2018 Perşembe 06:36 08:07 13:01 15:22 17:43 19:09

NAMAZDA HUŞU İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ

Kur’an-ı Kerim’de huşu ile namaz kılmak müminin ayırıcı niteliklerinden biri olarak zikredilir (Mü’minun, 23/2). Rasulüllah (s.a.s.) “Namaz gözümün nuru kılındı.” (Malik b. Enes, Muvatta, II, 427; Nesai, Sünen, İşretü’n-nisa, 3878) buyurarak namazın özel durumuna işaret etmektedir. Namazda huşu; dikkati dağıtacak dış etkenlerden uzak olup kalbin Allah’a bağlanabilmesi ile gerçekleşir. Kişinin iç dünyasında yaşadıkları, düşünceleri namazındaki huşuunu etkiler ve davranışlarına da yansır. Bu sebeple namaz kılarken kişi Allah’ın huzurunda bulunduğunun bilincinde olmalı, zihin ve gönül dünyası ile namaza yönelmeli; sağa sola bakmak, elbisesiyle oynamak ve tadili erkana riayet etmemek gibi hal ve hareketlerden kaçınmalıdır.