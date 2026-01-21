Elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da 10 saate varan elektrik kesintisi!
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) İstanbul'da 22 Ocak Perşembe günü birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı. Kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalle bilgileri de paylaşıldı. Bilindiği gibi, İstanbul Avrupa Yakası elektrik kesintisi duyuruları BEDAŞ tarafından günlük olarak yayınlanıyor. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Giriş: 21.01.2026 - 23:01 Güncelleme: 21.01.2026 - 23:01
BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre 22 Ocak Perşembe günü İstanbul'da farklı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak yerler ve elektriklerin geleceği saatler açıklandı. Peki, 22 Ocak Perşembe İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak ve elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul elektrik kesintisi duyuruları...
