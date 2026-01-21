BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre 22 Ocak Perşembe günü İstanbul'da farklı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak yerler ve elektriklerin geleceği saatler açıklandı. Peki, 22 Ocak Perşembe İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak ve elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul elektrik kesintisi duyuruları...