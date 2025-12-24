Habertürk
        İstanbul'da 11 saate varan elektrik kesintisi! BEDAŞ duyurdu: 24 Aralık İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        İstanbul'da 11 saate varan elektrik kesintisi! İstanbul'da lektrikler ne zaman gelecek?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) İstanbul'da 24 Aralık Çarşamba günü birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı. Kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalle bilgileri de paylaşıldı. Bilindiği gibi, İstanbul Avrupa Yakası elektrik kesintisi duyuruları BEDAŞ tarafından günlük olarak yayınlanıyor. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

        Giriş: 24.12.2025 - 00:23 Güncelleme: 24.12.2025 - 00:31
        BEDAŞ tarafından yapılan açıklama kapsamında, 23 Aralık Çarşamba günü İstanbul'da farklı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak yerler ve elektriklerin geleceği saatler açıklandı. Peki, 24 Aralık Çarşamba İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak ve elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul elektrik kesintisi duyuruları...

