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        Haberler Gündem İstanbul'da 17 FETÖ şüphelisi tutuklandı

        İstanbul'da 17 FETÖ şüphelisi tutuklandı

        İstanbul'da 17 FETÖ şüphelisi tutuklanırken, 10 şüpheli şahıs hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 21:22 Güncelleme: 17.01.2025 - 21:22
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        17 FETÖ şüphelisi tutuklandı
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

        "İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda; haklarında örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiklerine dair itirafçı beyanları bulunan, ankesörlü hatlar üzerinden ardışık olarak örgütsel tekniğe uygun aranma kayıtları bulunan ve yine alınan HTS raporlarında örgüt içerisinde sorumlu düzeyde görevli oldukları tespit edilen örgüt mensubu şahıslarla yoğun irtibat kayıtları bulunduğu anlaşılan, aralarında 2 aktif astsubay, 10 aktif polis memuru, 3 ihraç polis memuru, 2 aktif araştırma görevlisi, 1 aktif icra müdürü, 1 ticaret bakanlığı aktif müfettiş yardımcısı, 1 aktif öğretmen, 1 aktif doktor, 1 emekli polis memuru ve kapatılan eski askeri okul öğrencileri olmak üzere toplamda 50 şüpheliye yönelik olarak yürütülen operasyon kapsamında, 17 şahsın sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandıkları, 11 şahıs hakkında sulh ceza hakimliğince adli kontrol tedbirinin uygulandığı, 12 şahsın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak yeterli teşhis işlemine katılmaları nedeniyle serbest bırakıldıkları, 10 şahıs hakkında ise yakalama kararı çıkartılmıştır.

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