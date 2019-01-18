- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da 6 bin 653 resmi ve özel okulda 2 milyon 741 bin 423 öğrencinin karne aldığını belirterek, "Öğrencilerimizin ikinci döneme daha azimli, daha heyecanlı ve daha zinde gelmelerini ve okullarına çok büyük özlemle kavuşmalarını diliyorum" dedi.
Vali Yerlikaya, eşi Hatice Nur Yerlikaya ve İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Bahçelievler Yayla İlkokulu'nda 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Sonu Karne Dağıtım Töreni'ne katıldı.
Yerlikaya ve eşi Hatice Nur Yerlikaya, 1-A sınıfında öğrencilere karnelerini ve hediyelerini verdi.
Gazetecilere açıklama yapan Ali Yerlikaya, "Bugün İstanbul'da 6 bin 653 resmi ve özel okulumuzda 2 milyon 741 bin 423 öğrencimiz karne sevincine ulaştı. 146 bin öğretmenimize, irfan ordumuza, onlara bütün ebeveynler, velilerimiz adına teşekkür ediyorum; ellerine, emeklerine sağlık" dedi.
"KARNEMİZDEKİ NOTLARIMIZ NE OLURSA OLSUN..."
Vali Yerlikaya, bugün çocukların karne sevinci yaşadığını ifade ederek, "Karnemizdeki notlarımız ne olursa olsun onlar bizim yavrularımız, neslimiz, geleceğimiz. Onların başarılarını, istikrarlarını korumak, devam ettirmek için çabalayacağız. Eğer karnelerinde şu an için arzu etmediğimiz, hoşnut olmadığımız notlarımız varsa sevgiyle, birlikle, beraberlikle, okuluyla, öğretmenleriyle, sosyal çevresiyle yavrumuzu daha çok kucaklayacağız ve başarılarını artırmak noktasında daha çok gayret göstereceğiz" diye konuştu.
İstanbul'da 3 Kasım'da göreve başladığını hatırlatan Yerlikaya, sosyal medyada öğrencilerin kendisine "kar tatili" sorusunu sorduğunu dile getirerek, öğrencilere, "Öğrencilerimize hiçbir cevap veremedim. Meteoroloji ve AKOM'dan havanın yaşamın inkıtaya uğramayacağıyla ilgili bilgi geldiği için herhangi bir tatil veremedik. İşte size bugün 15 koca gün tatil veriyoruz" şeklinde seslendi.
Yerlikaya, öğrencilerden tatilde dinlenmelerini, İstanbul'un kültürel ve tarihi mekanlarını gezmelerini isterken, "Öğrencilerimizin ikinci döneme daha azimli, daha heyecanlı ve daha zinde gelmelerini ve okullarına çok büyük bir özlemle kavuşmalarını diliyorum" dedi.
Öğrencilerle fotoğraf çektiren Yerlikaya, daha sonra ziyaret ettiği öğretmenler odasında öğretmenlere çiçek verdi ve onlarla fotoğraf çektirdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.