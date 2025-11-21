Habertürk
        İstanbul'da 22 ilçede büyük elektrik kesintisi! 21 Kasım 2025 İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak ve elektrikler ne zaman gelecek?

        İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesintisi! 21 Kasım 2025 İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?

        Bilindiği gibi, BEDAŞ elektrik arıza duyurularını günlük olarak paylaşıyor. BEDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre 21 Kasım Cuma günü İstanbul'da 22 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak yerler ve elektriklerin geleceği saatler açıklandı. Peki, 21 Kasım 2025 İstanbul'da elektrik kesintisi saat kaçta başlayacak ve elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul elektrik kesintisi duyuruları...

        Giriş: 21.11.2025 - 00:40 Güncelleme: 21.11.2025 - 00:40
