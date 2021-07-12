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İstanbul'da 3 ilçede su kesintisi! İSKİ'den son dakika açıklama: 10 Temmuz İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında meydana gelecek su kesintileri araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, 10 Temmuz 2021 su kesintisi duyurularını İstanbullularla paylaştı. Vatandaşlar '10 Temmuz İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neler?' Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte 10 Temmuz İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları

İstanbul'da 3 ilçede su kesintisi! İSKİ'den son dakika açıklama: 10 Temmuz İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri İstanbulluların gündeminde. Salgın nedeniyle evden çalışma sistemine geçilmesi su kesintisi duyurularının araştırılmasına neden oldu. 10 Temmuz 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 10 Temmuz 2021 İSKİ su kesintisi duyuruları

10 TEMMUZ İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.07.2021 09:30
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.7.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Akşemsettin Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.07.2021 06:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.7.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Kuzguncuk Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 12.07.2021 09:21
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.7.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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