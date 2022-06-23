İstanbul'da AVM'de feci yangın!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da AVM'de feci yangın!
ABONE OL

Küçükçekmece'de kafede yangın çıktı, alevler alışveriş merkezinin çatısına sıçradı

İstanbul'da bu sabaha karşı feci bir yangın meydana geldi. Küçükçekmece'de yaşanan olayda gece saatlerinde bir alışveriş merkezindeki kafede yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm kafeyi sararken, alışveriş merkezinin çatısına da sıçradı

İstanbul'da AVM'de feci yangın!
İstanbul'da AVM'de feci yangın!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / DHA

İstanbul Küçükçekmece'de gece saatlerinde bir alışveriş merkezindeki kafede yangın çıktı.

Alevler kısa sürede tüm kafeyi sararken, alışveriş merkezinin çatısına da sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Kafenin alev alev yanması vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı.

DHA'nın haberine göre yangın Küçükçekmece, Atakent Mahallesinde saat 03.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgilere göre, ilçede bulunan ArenaPark AVM'de merkezindeki kafeden yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler tüm kafeyi sardı.

ALEVLER ALIŞVERİŞ MERKEZİNİN ÇATISINA SIÇRADI

Kafede başlayan yangın kısa sürede büyüyerek alışveriş merkezinin çatısına sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan kafeye müdahale etti. Polis ekipleri de olay yerinde önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürülerek kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yangın sonrası uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrasında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, kafede ve alışveriş merkezinin çatısında hasar meydana geldi.

ALEVLER CEP TELEFONU KAMERASINDA

Kafede çıkan yangında yükselen alevler vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde kafenin alev alev yandığı görüldü.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de yangınla ilgili inceleme başlattı.

Fotoğraf ve video: haberturk.com ve DHA

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Adalet Bakanı Bozdağ'dan haksız tahrik açıklaması
GÜNDEM Adalet Bakanı Bozdağ'dan haksız tahrik açıklaması
Son dakika: İzmit Körfezi'nde endişe veren görüntü!
GÜNDEM İzmit Körfezi'nde endişe veren görüntü!
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Köprü, yol, feribotu kamulaştıracağız - Güncel Haberler
GÜNDEM Kılıçdaroğlu: Tamamını kamulaştıracağız
Mahmut Ustaosmanoğlu (Mahmut Efendi) cenaze töreni ne zaman ve hangi camide? Mahmut Efendi ne zaman, nerede defnedilecek?
GÜNDEM Mahmut Ustaosmanoğlu cenaze töreni
Meclis tatile girmeyecek! Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışma süresi uzatıldı - Haberler
GÜNDEM Meclis tatile girmeyecek
İzmit'te bir kadın sokakta çıplak bekledi
GÜNDEM Sokakta çıplak bekledi
Tıklanma uğruna... Son dakika: TikTok için birbirlerine kurşun yağdırdılar! - Güncel haberler
GÜNDEM TikTok uğruna birbirlerine kurşun yağdırdılar!
Faciadan dönüldü... Son dakika: Ardahan'da devlet hastanesinde istinat duvarı yıkıldı! - Güncel haberler
GÜNDEM Ardahan'da devlet hastanesinde faciadan dönüldü!
Kafedeki 2 ölümlü çatışmaya 7 tutuklama
GÜNDEM Kafedeki 2 ölümlü çatışmaya 7 tutuklama
Son dakika haberi: İstanbul'da 'Suikast timi'ne operasyon! 5 İranlı gözaltında - Güncel haberler
GÜNDEM 'Suikast timi'ne operasyon! 5 İranlı gözaltında

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.