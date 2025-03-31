Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Trafik İstanbul'da bayramın 2'nci gününde trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı

        İstanbul'da bayramın 2'nci gününde trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı

        İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 17:04 Güncelleme: 31.03.2025 - 17:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'da bayram trafiği
        ABONE OL

        İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kentin birçok turistik noktasında hareketlilik yaşanırken E-5 Ankara istikametinde de uzun araç kuyrukları oluştu, trafik kimi bölgelerde durma noktasına geldi.

        İBB Cep Trafik uygulaması verilerinde yoğunluk yüzde 72 olarak ölçüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otomobildeki oksijen tüpü patlamasında acılı baba konuştu!
        Otomobildeki oksijen tüpü patlamasında acılı baba konuştu!
        Tanımadan kurşun yağdırdı! "Vefa borcumu ödedim" dedi!
        Tanımadan kurşun yağdırdı! "Vefa borcumu ödedim" dedi!
        Eski vekilin otomobille çarptığı motosikletli öldü!
        Eski vekilin otomobille çarptığı motosikletli öldü!
        Bayramda acil servisler alarm veriyor! En çok kalp çarpıntısı ve tansiyon atakları...
        Bayramda acil servisler alarm veriyor! En çok kalp çarpıntısı ve tansiyon atakları...
        Derbide gözler golcülerde!
        Derbide gözler golcülerde!
        İzmir'de silahlı kavga! 1'i kadın 3 kişi öldü!
        İzmir'de silahlı kavga! 1'i kadın 3 kişi öldü!
        İnternetin ağırlığı kaç kilo?
        İnternetin ağırlığı kaç kilo?
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Derbinin hakemi belli oldu!
        Anjiyo yapılan Polat taburcu edildi
        Anjiyo yapılan Polat taburcu edildi
        Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu
        Le Pen yolsuzluktan suçlu bulundu
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!
        Eğik rüzgarda dimdik bir başak gibi!
        Derbi 11'i netleşiyor!
        Derbi 11'i netleşiyor!
        İki dudağının arasında tutarken yuttuğu metal pul akciğerinden çıktı
        İki dudağının arasında tutarken yuttuğu metal pul akciğerinden çıktı
        Dünyanın en ilginç fobileri!
        Dünyanın en ilginç fobileri!
        Tesla protestoları dünyaya yayıldı
        Tesla protestoları dünyaya yayıldı
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        Bayramın en güzel fotoğrafını çektiler!
        "Reaksiyona gebe olan şeyin peşindeyiz"
        "Reaksiyona gebe olan şeyin peşindeyiz"
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları