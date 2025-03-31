İstanbul'da bayramın 2'nci gününde trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı
İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı.
Giriş: 31.03.2025 - 17:04 Güncelleme: 31.03.2025 - 17:26
İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kentin birçok turistik noktasında hareketlilik yaşanırken E-5 Ankara istikametinde de uzun araç kuyrukları oluştu, trafik kimi bölgelerde durma noktasına geldi.
İBB Cep Trafik uygulaması verilerinde yoğunluk yüzde 72 olarak ölçüldü.
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