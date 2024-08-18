İstanbul'da bilimsel çalışmaya konu olan olay: 6 gün boyunca başından ayrılmadı

"BİLİMSEL ANLAMDA İLGİNÇ BİR KAYIT"

Doç. Dr. Tonay, "Mart ayında Marmara Denizi'nde afalina türü bir yunusun gösterdiğii ilginç bir davranış, dört ayrı vatandaşın gözlemiyle kayıt altına alındı. Bu davranış epimeletik diye geçen bilimsel bir davranış. Canlı veya ölü bir bireye diğer bireyin yardım etmesi, onu korumaya çalışması olarak anlatılabilir. Bizim vakamızda bir erkek birey vardı. Yaklaşık 1 günden daha önce ölmüş bir bireydi ve başında bekleyen başka bir afalina, bölgeye gelen herhangi bir bottan ölüyü uzaklaştırmak için, yunusu burnuyla iterek veya yüzgecini takarak bölgeden uzaklaştırıyordu. Ölü yunusu botla gelen insanlardan uzaklaştırma çalışıyordu. Üç ayrı gözlemde de 6 gün boyunca hayvanın başından ayrılmadı. Zeytinburnu’ndan Yeşilköy'e kadar birlikte aktılar. Ölü olan yunus, 4-5 gün sonra Avcılar'da karaya vurdu. Ondan sonra da diğer epimeletik davranış gösteren bireyi daha sonra bölgede görmedik." dedi.