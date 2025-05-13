İstanbul'da bir taksici, kaputu açık şekilde FSM Köprüsü'nden geçti İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ilginç bir görüntüye sahne oldu. Seyir esnasında kaputu açılan taksi köprüyü bu şekilde geçti. Taksi şoförü o anları anlattı

Habertürk Giriş: 13.05.2025 - 21:28 Güncelleme: 13.05.2025 - 21:28 facebook

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