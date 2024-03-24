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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam "İstanbul'da bu yıl 4 hat hizmete aldık" - İş-Yaşam Haberleri

        "İstanbul'da bu yıl 4 hat hizmete aldık"

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024 yılının ilk çeyreğinde İstanbul'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 34 kilometre raylı sistem hattını hizmete sunduklarını belirterek, "İstanbul'da bu yıl 4 ayrı hattı hizmete aldık ve bu hatlarımız birkaç haftada toplamda 900 binin üzerinde İstanbullu vatandaşımız tarafından kullanıldı. Şu ana kadar İstanbul'da 147,7 kilometre uzunluğunda 7 raylı sistem hattını bakanlık olarak biz hizmete sunduk. Bakanlığımız tarafından yapılan metro sistemleri sayesinde İstanbulluları trafik çilesinden kurtarıyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2024 - 10:44 Güncelleme: 24.03.2024 - 10:45
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        "İstanbul'da bu yıl 4 hat hizmete aldık"
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’u bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donatma çalışmalarına son yıllarda büyük bir hız kazandırdıklarını söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak İstanbul’da yapımını tamamlayarak İstanbulluların hizmetine sundukları metro hatlarının toplamda 147,7 kilometreyi bulduğunu açıklayan Uraloğlu, “İstanbul’un toplam raylı sistem ağı şu anda 348 kilometreye ulaşmış durumda ve bu hatların neredeyse yarısını Bakanlığımız hizmete aldı. Sadece bu yılın ilk çeyreği içerisinde, Bakırköy Sahil- Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Hattı'nı, Gayrettepe- Kağıthane Metro Hattı'nı, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı’nı ve Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem hattını hizmete açtık. İstanbullu vatandaşlarımız da bu hatlara büyük ilgi gösterdi” dedi.

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        Bakan Uraloğlu, 29 Ocak 2024 tarihinde hizmete açılan Gayrettepe- Kağıthane Metro’sunun bir buçuk aydan biraz daha uzun bir sürede 278 bin 127 yolcu taşıdığını belirterek, 26 Şubat 2024 tarihinde açılan Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı’nın ise bir aydan kısa sürede 260 bin 408 yolcu tarafından kullanıldığını bildirdi. Uraloğlu, “10 Mart 2024 tarihinde hizmete açtığımız Bakırköy- Kirazlı Metro Hattı ise sadece 9 günde 359 bin 226 yolcu tarafından kullanıldı. Geçtiğimiz günlerde hizmete verdiğimiz Arnavutköy- Havalimanı Metro Hattı ise birkaç günde 6 bin yolcu tarafından kullanıldı. İstanbul’da bu yıl 4 ayrı hattı hizmete aldık ve bu hatlarımız sadece birkaç haftada toplamda 900 binin üzerinde vatandaşımız tarafından kullanıldı” diye konuştu.

        Bakan Uraloğlu, Marmaray, Levent-Hisarüstü Metrosu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu gibi İstanbul’da 7 adet ayrı metro hattını hizmete aldıklarını ve projelere dur durak demeden devam ettiklerini vurguladı. Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın İstanbul’u bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla da donattığını anımsatarak, “Amacımız çok daha fazlasını İstanbullu vatandaşlarımıza kazandırmak. Çünkü şu ana kadar İstanbul’da 147,7 kilometre uzunluğundaki raylı sistem hatlarını Bakanlığımız hizmete sundu. Bakanlığımız tarafından yapılan metro sistemleri ile İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımızı trafik çilesinden kurtarıyoruz” dedi.

        "ÇALIŞMALAR HIZLANARAK ARTACAK"

        Bakan Uraloğlu, İstanbul için yapılan çalışmaların hızlanarak artacağını belirterek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul’un toplamda 1004 kilometre metro hattına ihtiyacı olduğunun da altını çizdi. Uraloğlu, “Her zaman dile getirdiğimiz üzere İstanbul’un ulaşım sorununu artık yüzeyden çözmek mümkün değil. İstanbul’un metrolara ihtiyacı var. Yani yeraltına inmemiz yeni metro hatları yapmamız lazım. Bakanlığımızın yapımı devam eden projeleri bittiğinde İstanbul’un raylı sistem uzunluğunun 394,2 kilometreye çıkacağı düşünüldüğünde demek ki daha 600 kilometrenin üzerinde bir metro hattı daha yapılması gerekiyor” diye konuştu.

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