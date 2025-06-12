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        Haberler Sağlık İstanbul'da bu yıl 7 bin 2 kene ısırması vakası yaşandı - Haberler | Sağlık Haberleri

        İstanbul'da bu yıl 7 bin 2 kene ısırması vakası yaşandı

        İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, bu yıl İstanbul'da sağlık kuruluşlarına bildirilen toplam 7 bin 2 kene ısırması vakası yaşandığını belirterek, "Bu vakaların 6 bin 165'i yalnızca nisan, mayıs ve haziran aylarında gerçekleşti. Öte yandan İstanbul kaynaklı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakası görülmemiştir" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 11:29 Güncelleme: 12.06.2025 - 11:29
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        İstanbul'da kene tehlikesi! 7 bin 2 kene ısırması...
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        Güner, kene ısırıklarının çoğunun zaman zararsız olduğunu ancak taşıyıcı kenelerin, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) gibi ölümcül olabilen hastalıklara yol açabildiğini söyledi.

        Tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar başta olmak üzere doğada, piknik alanlarında ya da kırsal bölgelerde zaman geçiren herkesin kene teması konusunda bilinçli olmasının büyük önem taşıdığını belirten Güner, erken farkındalık ve basit önlemlerle ciddi sağlık risklerinin önüne geçildiğini kaydetti.

        Güner, yaz aylarının yaklaşmasıyla kene ısırma vakalarının yaşandığını kaydederek, "2025'te İstanbul'da sağlık kuruluşlarına bildirilen toplam 7 bin 2 kene ısırması vakası yaşandı. Bu vakaların 6 bin 165'i yalnızca nisan, mayıs ve haziran aylarında gerçekleşti. Öte yandan İstanbul kaynaklı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakası görülmemiştir" diye konuştu.

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        "EN KISA SÜREDE SAĞLIK KURULUŞUNA BAŞVURULMALI"

        Doç. Dr. Güner, kırsal alanlara, tarla, orman veya piknik alanlarına gidildiğinde vücudu mümkün olduğunca örten uzun kollu giysiler tercih edilmesi gerektiğini vurgulayarak, pantolon paçalarının çorap içine sokulmasının önemli olduğunu ifade etti.

        Açık renkli giysiler tercih edilerek, vücut üzerindeki kenelerin daha kolay fark edilmesinin sağlanması gerektiğini aktaran Güner, "Doğal alanlardan dönüldüğünde, kulak arkası, ense, koltuk altı, kasıklar, bel çevresi ve diz arkaları dahil olmak üzere vücut detaylı bir şekilde kene açısından kontrol edilmelidir. Vücuda tutunan kene fark edildiğinde kesinlikle kolonya, sigara, deterjan veya başka kimyasal madde uygulanmamalı. Bu maddeler kenenin salgılamasını artırarak hastalık bulaşma riskini yükseltebilir" ifadelerini kullandı.

        Güner, kenenin vücuda en yakın yerden, uygun bir malzemeyle dikkatlice çıkarılması gerektiğinin altını çizerek, "Kene ısırmasında vatandaşlar, kişi en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Keneler ne kadar erken çıkarılırsa, bulaşıcı hastalıkların riski de o ölçüde azalacaktır. Hayvanlarla temasta dikkatli olunmalı, özellikle hayvanların kanı, doku ve vücut sıvılarıyla çıplak elle temas edilmemelidir" diye konuştu.

        BU BELİRTİLER OLURSA DİKKAT!

        Keneyle teması olan kişilerde 10 gün içerisinde halsizlik, ateş, kas ve baş ağrısı, iştahsızlık, bulantı, kusma veya ishal gibi belirtiler görülmesi halinde vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurgulayan Güner, hasta bireylerle temas eden yakınların da eldiven, önlük, maske gibi kişisel koruyucu ekipmanları kullanmaları gerektiğini kaydetti.

        Güner, İstanbul'daki sağlık tesislerinin, kene vakalarına karşı hazırlıklı olduğunu, gerekli müdahale süreçlerinin etkin şekilde yürütüldüğünü ancak bu konuda en önemli unsurun toplumun bilgili ve tedbirli olması olduğunu sözlerine ekledi.

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