İstanbullular, 11 Aralık Perşembe günü planlanan elektrik kesintileri ile ilgili bilgilendirmeyi yakından takip ediyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ, bakım ve onarım çalışmalarının yapılacağı bölgelerde elektrik akışının geçici olarak durdurulacağını duyurdu. Kentin Anadolu ve Avrupa yakasında belirli semtlerde uygulanacak kesintiler için sorgulama ekranları aktif hale getirildi. Peki 11 Aralık Perşembe günü hangi ilçelerde elektrik olmayacak? İşte planlı kesinti takviminin ayrıntıları…