Küçükçekmece'de 4 katlı bir binanın 3'üncü katında çıkan yangında bir kadın, mahalledekilerin açtığı battaniyenin üstüne önce kızını attı sonra kendisi atladı.

Yardım edenlerden Murat Kalcık, "Kadın zor durumda kalınca önce çocuğu attı ardından kendisi atladı. İki kişi atlamış oldu. Elimizde halı vardı. Halıyı tuttuk ama kadının boynu kırıldı" dedi. Yıldız Demirsoy ise, " Önce çocuğunu attı. Çocuğu tutular ama kadını tutamadılar çünkü yere çakıldı" dedi.

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