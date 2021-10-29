Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan haftalık namaz vakitleri ve İstanbul Cuma vakti araştırılıyor. 29 Ekim Cuma günü cumaya gitmek isteyen vatandaşlar İstanbul Cuma saatini merak ediyor. İşte Diyanet İşleri haftalık namaz vakitleri ve İstanbul Cuma namazı saati
İSTANBUL CUMA SAATİ - 29 EKİM
29 Ekim İstanbul Cuma saati: 12.55
|
İmsak
|
Güneş
|
Öğle
|
İkindi
|
Akşam
|
Yatsı
|
28 Eki
|
05:58
|
07:23
|
12:55
|
15:45
|
18:12
|
19:32
|
29 Eki
|
05:59
|
07:24
|
12:55
|
15:44
|
18:11
|
19:31
|
30 Eki
|
06:00
|
07:26
|
12:55
|
15:43
|
18:09
|
19:30
|
31 Eki
|
06:01
|
07:27
|
12:55
|
15:42
|
18:08
|
19:29
|
1 Kas
|
06:02
|
07:28
|
12:55
|
15:41
|
18:07
|
19:27
|
2 Kas
|
06:03
|
07:29
|
12:55
|
15:40
|
18:06
|
19:26
|
3 Kas
|
06:04
|
07:30
|
12:55
|
15:39
|
18:04
|
19:25
CUMA NAMAZI FARZ MIDIR?
Cuma namazı farz-ı ayındır. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabittir. Yüce Allah, “Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında, alışverişi bırakıp hemen Allah’ı anmaya koşun. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.” (Cum’a, 62/9-10) buyurmaktadır. Hz. Peygamber (s.a.s.) de, “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her müslüman erkeğe farzdır.” (Ebû Dâvûd, Tahâret, 130; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 245-246) buyurmuştur. Cuma namazı, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminden günümüze kadar kılınagelmiş ve bunun farz olduğu konusunda herhangi bir farklı görüş ortaya çıkmamıştır.
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