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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da damattan kayınpedere kurşun yağmuru! O anlar kamerada | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        O anlar kamerada! Damattan kayınpedere kurşun yağmuru!

        İstanbul'da, tartıştığı kayınpederi 68 yaşındaki Mahmut Akkaya'yı, sokak ortasında silahla vurarak öldüren damadı 50 yaşındaki Mahmut Uğurlu, olay yerinden kaçtı. Silahlı saldırı anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken damadın olaydan sonra aynı silahla intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 07:26 Güncelleme: 31.03.2025 - 08:17
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        O anlar kamerada! Damattan kayınpedere kurşun yağmuru!
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        İstanbul Esenler'de olay, Çifte Havuzlar Mahallesinde 28 Mart Cuma günü öğle saatlerinde meydana geldi. Mahmut Uğurlu (50), kayınpederinin evinin önüne gelerek kayınpederi Mahmut Akkaya (68) ile tartışmaya başladı.

        SIRTINA 3 EL ATEŞ ETTİ

        Katil zanlısı Mahmut Uğurlu.
        Katil zanlısı Mahmut Uğurlu.

        DHA'daki habere göre tartışmanın ardından evine doğru hareket eden Akkaya, sitenin merdivenlerinden indiği sırada damadı yanından bulunan silahla kayınpederine 3 el ateş etti.

        KAYINPEDERİ YERE YIĞILDI

        Hayatını kaybeden kayınpeder Mahmut Akkaya.
        Hayatını kaybeden kayınpeder Mahmut Akkaya.

        Kurşunlar Mahmut Akkaya’nın vücuduna isabet ederken, kayınpeder yere yığıldı. Silahlı saldırının ardından damat olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Sağlık ekipleri Akkaya’yı ağır yaralı halde ambulansla hastaneye kaldırdı. Kayınpeder Akkaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        CİNAYET ANI KAMERADA

        Kayınpederin evinin önünde damadı tarafından silahla vurulduğu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

        HAYATINA SON VERMEK İSTEDİ

        Olay yerine gelen Esenler Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Saldırganın kimliğini tespit eden polis ekipleri saldırganın oturduğu adresi belirledi.

        EŞİYLE BOŞANMA AŞAMASINDAYMIŞ

        Damadın evine yapılan baskında Mahmut Uğurlu yerde hareketsiz halde bulundu. Aynı silahla intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen Uğurlu, hastaneye kaldırıldı.

        Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilen Mahmut Uğurlu'nun eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve bu nedenle kayınpederiyle sorunlar yaşadığı öğrenildi.

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