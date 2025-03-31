İstanbul Esenler'de olay, Çifte Havuzlar Mahallesinde 28 Mart Cuma günü öğle saatlerinde meydana geldi. Mahmut Uğurlu (50), kayınpederinin evinin önüne gelerek kayınpederi Mahmut Akkaya (68) ile tartışmaya başladı.

SIRTINA 3 EL ATEŞ ETTİ Katil zanlısı Mahmut Uğurlu. DHA'daki habere göre tartışmanın ardından evine doğru hareket eden Akkaya, sitenin merdivenlerinden indiği sırada damadı yanından bulunan silahla kayınpederine 3 el ateş etti.

KAYINPEDERİ YERE YIĞILDI Hayatını kaybeden kayınpeder Mahmut Akkaya. Kurşunlar Mahmut Akkaya’nın vücuduna isabet ederken, kayınpeder yere yığıldı. Silahlı saldırının ardından damat olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI Sağlık ekipleri Akkaya’yı ağır yaralı halde ambulansla hastaneye kaldırdı. Kayınpeder Akkaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CİNAYET ANI KAMERADA Kayınpederin evinin önünde damadı tarafından silahla vurulduğu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.