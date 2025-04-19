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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da dehşet anı kamerada! Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        İstanbul'da dehşet anı kamerada! Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!

        İstanbul Beşiktaş'ta bir kafeteryada oturan 44 yaşındaki Cengiz Ş., arkasından yaklaşan kapüşonlu kişi tarafından eşinin gözü önünde silahlı saldırıya uğradı. Ensesine bir el ateş edilen adam ağır şekilde yaralanırken Edirne'den yurt dışına çıkmaya çalışan şüpheli 22 yaşındaki Kadir N., polis tarafından kaçamadan yakalandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 10:14 Güncelleme: 19.04.2025 - 11:25
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        Kafede eşinin önünde enseye tek kurşun!
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        İstanbul'da olay, 15 Nisan'da saat 23.30 sıralarında, Beşiktaş ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktaki kafeteryada oturan Cengiz Ş. (44), eşiyle birlikte sohbet etmeye başladı.

        ENSESİNE BİR EL ATEŞ ETTİ

        DHA'daki habere göre o sırada adamın arkasından gelen kapüşonlu saldırgan, Cengiz Ş.'ye yaklaşarak silahla ensesine bir el ateş etti.

        AĞIR YARALANDI HASTANEYE KALDIRILDI

        Saldırının ardından şüpheli kaçarken, Cengiz Ş. ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Cengiz Ş.'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

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        HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

        Ameliyata alınan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan saldırı anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

        GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

        Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, şüphelinin olaydan sonra birkaç araç değiştirip Kağıthane'ye geldiğini tespit etti.

        POLİS SALDIRGANI YAKALADI

        Devam eden çalışmalarda şüphelinin suç kaydı bulunmayan Kadir N. (22) olduğu belirlendi. Edirne'den yurt dışına çıkmaya çalışan şüpheli, polis ekipleri tarafından kaçamadan yakalandı. Gözaltına alınan Kadir N. Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelinin emniyette işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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        #istanbul
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