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Haberler Gündem İSTANBUL'DA DEPREM! Son dakika 5 Şubat Kandilli ve AFAD son depremler listesi
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İstanbul'da deprem! Kandilli ve AFAD 5 Şubat son depremler listesi

İstanbul dün gece depremle sallandı. Marmara Denizi'nden geçen Kuzey Anadolu Fay hattında meydana gelmesi beklenen deprem nedeniyle gözler İstanbul'a çevrilmişken dün akşam meydana geldiği deprem paniğe neden oldu. İşte, Kandilli ve AFAD 5 Şubat son depremler listesi...

İSTANBUL'DA DEPREM! Son dakika 5 Şubat Kandilli ve AFAD son depremler listesi
HABERTURK.COM

İstanbul depremle sallandı! Bilindiği üzere Marmara Denizi'nden geçen Kuzey Anadolu Fay hattında meydana gelmesi beklenen deprem nedeniyle tedirgin bekleyişin sürdüğü İstanbul'da dün akşam meydana gelen deprem paniğe neden oldu. Yaşanan deprem sonrası gözler Kandilli ve AFAD son depremler listesine çevrildi. Peki, İstanbul'daki deprem nerede kaç büyüklüğünde oldu? İşte, Kandilli ve AFAD 5 Şubat son depremler listesi...

İSTANBUL KAĞITHANE'DE DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.15'te merkez üssü Kağıthane olan 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 10,66 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

İstanbul AFAD İl Müdürü Ercan Akar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremle ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi ve AFAD Haber Merkezine herhangi bir olumsuz ihbar gelmediğini bildirdi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.1 olarak kamuoyuna duyurdu.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 5 ŞUBAT

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.02.05 07:46:32 36.7867 26.0080 5.0 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2023.02.05 07:26:05 37.3923 36.0403 8.1 -.- 1.7 -.- AZAPLI-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel
2023.02.05 07:16:52 37.4537 36.0402 4.3 -.- 2.0 -.- ARMAGANLI-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
2023.02.05 06:50:55 36.6365 25.8043 7.2 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2023.02.05 06:18:36 38.5393 39.2352 7.8 -.- 1.8 -.- GOZEBASI-(ELAZIG) İlksel
2023.02.05 06:15:38 37.8420 29.2592 16.8 -.- 1.3 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2023.02.05 05:37:24 38.3957 42.6115 5.1 -.- 2.3 -.- YEDIVEREN-TATVAN (BITLIS) İlksel
2023.02.05 04:19:12 36.8878 29.0145 2.1 -.- 2.6 -.- TASBASI-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2023.02.05 03:15:09 41.0978 28.9602 12.1 -.- 3.2 3.1 KAGITHANE (ISTANBUL) İlksel
2023.02.05 02:31:17 40.7628 30.8533 2.9 -.- 1.5 -.- DEGIRMENTEPE-GOLYAKA (DUZCE) İlksel
2023.02.05 02:20:19 40.6595 30.4495 16.1 -.- 2.5 -.- DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA) İlksel
2023.02.05 01:46:00 37.9762 27.0210 5.5 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.02.05 01:43:01 38.4238 42.6192 7.3 -.- 1.3 -.- UNCULAR-TATVAN (BITLIS) İlksel
2023.02.05 00:34:11 38.6530 42.0135 17.7 -.- 1.1 -.- BUDAKLI-GUROYMAK (BITLIS) İlksel
2023.02.05 00:20:59 38.9690 27.8853 15.0 -.- 0.9 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2023.02.05 00:05:24 40.6618 30.4545 14.0 -.- 1.9 -.- DEGIRMENDERE-ERENLER (SAKARYA) İlksel

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer

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