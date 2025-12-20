Hafta sonunu evde geçirmek isteyen İstanbullular için 21 Aralık Pazar günü elektrik kesintisi uyarısı yapıldı. Anadolu ve Avrupa Yakası’nda bazı semtleri kapsayan planlı çalışmalar nedeniyle elektrik akışı geçici olarak durdurulacak. AYEDAŞ ve BEDAŞ’ın yayımladığı bilgilendirme ile birlikte kesintiden etkilenecek ilçeler ve saat aralıkları merak konusu oldu. İşte 21 Aralık Pazar gününe dair planlı elektrik kesintisi ayrıntıları…