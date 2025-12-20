İstanbul'da elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek?
İstanbul'da 21 Aralık Pazar günü planlı elektrik kesintileri gündemde. Şebeke yenileme ve arıza riskini azaltmaya yönelik bakım çalışmaları kapsamında bazı ilçelerde belirli saatlerde enerji kesintisi uygulanacak. AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından paylaşılan kesinti programı sonrası vatandaşlar, "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Pazar günü yaşanacak kesintilere ilişkin detaylar sorgulanıyor. İşte detaylar…
Hafta sonunu evde geçirmek isteyen İstanbullular için 21 Aralık Pazar günü elektrik kesintisi uyarısı yapıldı. Anadolu ve Avrupa Yakası’nda bazı semtleri kapsayan planlı çalışmalar nedeniyle elektrik akışı geçici olarak durdurulacak. AYEDAŞ ve BEDAŞ’ın yayımladığı bilgilendirme ile birlikte kesintiden etkilenecek ilçeler ve saat aralıkları merak konusu oldu. İşte 21 Aralık Pazar gününe dair planlı elektrik kesintisi ayrıntıları…
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.
İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA
İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.