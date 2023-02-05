DHA

İstanbul'da, ev ve iş yerine 2 kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçen cuma günü saat 11.00 sıralarında Çekmeköy ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde bulunan sitede meydana geldi. İddiaya göre, Tuncay Y.'nin aynı binada bulunan ev ve iş yerine gelen 2 kişi, bina etrafında keşif yaptıktan sonra binanın ziline bastı. Bina etrafında bekleyen 2 şüpheli daha sonra uzaklaştı.

Bir süre sonra binaya gelen şüphelilerden biri binada bulunan ev ve iş yerine ateş açmaya başladı. Binaya ateş açan saldırganlar, olay yerine geldikleri taksiyle hızla uzaklaştı. Silah seslerini duyan çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ev ve iş yerinde inceleme yaptı.

Yapılan incelemelerde binaya isabet etmiş kurşun deliklerine rastlandı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Saldırganların ev ve iş yerine gelmesi, silahla ateş açması sitedeki güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.