İHA

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın koordinesinde "Yeditepe Huzur 2020" uygulaması gerçekleşti. Asayiş, önleyici hizmetler, trafik, narkotik suçlarla mücadele, havalimanı, deniz limanı ve ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra özel harekat ekipleri uygulamaya katıldı. Karadan, denizden ve havada oluşturan noktalarda yapılan uygulamada, şüpheli araçlar durduruldu. Şüpheli kişilere Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirildi. Ayrıca, havadan helikopter desteği ve Narkotik köpekleri uygulama katıldı.

İHA'nın haberine göre; bin 526 polisin katıldığı uygulamada, 141 bin 240 kişiye yapılan GBT sorgulaması sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 329 şüpheli ile 103 yoklama kaçağı yakalandı. Çok sayıda araç üzerinde yapılan uygulama sonucu 29 araç trafikten men edildi.

Uygulamalarda, 778 iş yeri denetlendi, 14 iş yerine işlem yapıldı. 28 ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 145 fişek ele geçirilen denetimlerde, bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen paraya el kondu.

Polis ekipleri arama yaptıkları araçların sürücüleri ile yolculara koronavirüs önlemleri kapsamında maske ve mesafe konusunda uyarılarda bulundu.