İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul 25-26-27 Nisan 2025 meteoroloji tahminleri ile hava durumu
İstanbul, baharın gelişiyle birlikte güneşli günleri beklerken yeniden gri ve serin havanın etkisi altına giriyor. Önümüzdeki günlerde yer yer sağanakların görüleceği megakentte, bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Gündüz saatlerinde ılıman bir hava hissedilirken, özellikle geceleri ve sabah erken saatlerde serinlik kendini hissettirecek. Peki, İstanbul'da önümüzdeki günlerde hava nasıl seyredecek? İşte, 25-26-27 Nisan 2025 tarihleri için güncel İstanbul hava durumu...
İstanbul baharı beklerken yine gri ve soğuk havalardan geçiyor. Önümüzdeki günlerde yer yer yağış alacak mega kentte hava bulutlu olacak. Gündüz ılık hava hakim olurken, gece ve sabahın ilk saatlerinde hava serin olacak. Peki, İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte, İstanbul 25-26-27 Nisan 2025 hava durumu...
25 NİSAN CUMA İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
İstanbul'da Cuma günü hava sabah saatlerinde puslu olacak. Ardından sisli hava dağılsa da bulutlu hava devam edecek ancak güneş yer yer kendini gösterecek. Sıcaklıklar 9 ile 15 derece arasında değişecek.
26 NİSAN CUMARTESİ İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
Cumartesi günü ise İstanbul yer yer yağışlı olacak. Güneş bulutların ardından kendi gösterecek ve sıcaklıkar en fazla 18 dereceye kadar çıkacak.