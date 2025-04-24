Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İstanbul'da hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İstanbul 25-26-27 Nisan 2025 meteoroloji tahminleri ile hava durumu

        İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul 25-26-27 Nisan 2025 meteoroloji tahminleri ile hava durumu

        İstanbul, baharın gelişiyle birlikte güneşli günleri beklerken yeniden gri ve serin havanın etkisi altına giriyor. Önümüzdeki günlerde yer yer sağanakların görüleceği megakentte, bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Gündüz saatlerinde ılıman bir hava hissedilirken, özellikle geceleri ve sabah erken saatlerde serinlik kendini hissettirecek. Peki, İstanbul'da önümüzdeki günlerde hava nasıl seyredecek? İşte, 25-26-27 Nisan 2025 tarihleri için güncel İstanbul hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2025 - 15:18 Güncelleme: 24.04.2025 - 15:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul baharı beklerken yine gri ve soğuk havalardan geçiyor. Önümüzdeki günlerde yer yer yağış alacak mega kentte hava bulutlu olacak. Gündüz ılık hava hakim olurken, gece ve sabahın ilk saatlerinde hava serin olacak. Peki, İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte, İstanbul 25-26-27 Nisan 2025 hava durumu...

        2

        25 NİSAN CUMA İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

        İstanbul'da Cuma günü hava sabah saatlerinde puslu olacak. Ardından sisli hava dağılsa da bulutlu hava devam edecek ancak güneş yer yer kendini gösterecek. Sıcaklıklar 9 ile 15 derece arasında değişecek.

        3

        26 NİSAN CUMARTESİ İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

        Cumartesi günü ise İstanbul yer yer yağışlı olacak. Güneş bulutların ardından kendi gösterecek ve sıcaklıkar en fazla 18 dereceye kadar çıkacak.

        4

        27 NİSAN PAZAR İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

        İstanbul'a yağış geri geliyor. Pazar günü İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar ise 9 ile 17 derece arasında değişecek.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Adalar fayı baştan beri ölü bir fay"
        "Adalar fayı baştan beri ölü bir fay"
        "Biriken stresi bir sonraki yere yüklemedi"
        "Biriken stresi bir sonraki yere yüklemedi"
        Türkiye ve İstanbul'da kaç konut riskli? İstanbul'da acilen kaç ev yıkılmalı?
        Türkiye ve İstanbul'da kaç konut riskli? İstanbul'da acilen kaç ev yıkılmalı?
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den İstanbul depremi açıklaması!
        Boğazda kaydedildi! Yelkenli, deprem sırasında yan yattı!
        Boğazda kaydedildi! Yelkenli, deprem sırasında yan yattı!
        6.2'nin sembol karesi oldu... Bacağı kırıkken atlamış! "Biz K.Maraşlıyız travmam vardı!"
        6.2'nin sembol karesi oldu... Bacağı kırıkken atlamış! "Biz K.Maraşlıyız travmam vardı!"
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        Silivri'deki 6.2 büyüklüğündeki deprem hangi ilçede kaç şiddetinde hissedildi
        'Uzaklaştırma'ya rağmen bir kadına daha kıyıldı!
        'Uzaklaştırma'ya rağmen bir kadına daha kıyıldı!
        "Olimpiyatlar dahil her türlü spor etkinliğinin altından kalkarız"
        "Olimpiyatlar dahil her türlü spor etkinliğinin altından kalkarız"
        Deprem korkusu ile nasıl başa çıkılır?
        Deprem korkusu ile nasıl başa çıkılır?
        Tartışmalar sürerken Trump'tan iki kararnameye imza
        Tartışmalar sürerken Trump'tan iki kararnameye imza
        10 yılda yüzde 10 arttı
        10 yılda yüzde 10 arttı
        Bakanlardan İstanbul depremiyle ilgili açıklama
        Bakanlardan İstanbul depremiyle ilgili açıklama
        Bakan Uraloğlu, depremde yine sınıfta kalan GSM operatörleri ile görüşecek
        Bakan Uraloğlu, depremde yine sınıfta kalan GSM operatörleri ile görüşecek
        Deprem sonrası telefonlar kilitlendi
        Deprem sonrası telefonlar kilitlendi
        Deprem fırsatçıları yine harekete geçti
        Deprem fırsatçıları yine harekete geçti
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        İstanbul 4.1 ile uyandı! Marmara beşik gibi: 19 saatte 284 artçı!
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!
        Ancelotti'den Arda'ya büyük övgü: Olağanüstü!
        Otomatik şanzımanlar neden yolda kaldı?
        Otomatik şanzımanlar neden yolda kaldı?
        Beşiktaş'ta derbi öncesi sarı alarm!
        Beşiktaş'ta derbi öncesi sarı alarm!