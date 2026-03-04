İstanbul'da hava trafiğine sis engeli

Açık Ve Net - 2 Mart 2026 (Körfez'de Ateş Çemberi: Sırada Hangi Ülkeler Var?)

ABD-İsrail/İran savaşı 3. gününde. Hegseth: İran'da rejim değişti. İran Körfez Ülkelerini vuruyor. 4 ABD askeri öldü, 18 ağır yaralı var. Dost ateşi mi, İran mı düşürdü? Centcom: 3 ABD uçağı düştü. Savaşta Lübnan cephesi açıldı. Katar LNG üretimini durdurdu. İran Güney Kıbrıs'ı vurdu. İran: Netanyah... Daha Fazla Göster ABD-İsrail/İran savaşı 3. gününde. Hegseth: İran'da rejim değişti. İran Körfez Ülkelerini vuruyor. 4 ABD askeri öldü, 18 ağır yaralı var. Dost ateşi mi, İran mı düşürdü? Centcom: 3 ABD uçağı düştü. Savaşta Lübnan cephesi açıldı. Katar LNG üretimini durdurdu. İran Güney Kıbrıs'ı vurdu. İran: Netanyahu'nun ofisi hedef alındı. Açık Ve Net'te Sena Alkan sordu; Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin, Independent Türkçe GYY Nevzat Çiçek, Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Barış Adıbelli, Emekli Kurmay Albay Ünal Atabay ve İRAM Başkanı Doç. Dr. Serhan Afacan anlattı. Daha Az Göster