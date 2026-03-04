Canlı
        İstanbul'da hava trafiğine sis engeli | Son dakika haberleri

        İstanbul'da hava trafiğine sis engeli

        İstanbul'da sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan 13 uçak İstanbul Havalimanı'na, 11 uçak da başka havalimanlarına yönlendirildi

        Giriş: 04.03.2026 - 10:37
        İstanbul'da hava trafiğine sis engeli
        Megakentte erken saatlerden itibaren görülen sis, Anadolu Yakası'ndaki hava yolu ulaşımını da olumsuz etkiledi.

        AA'da yer alan habere göre sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inemeyen bazı uçaklar, havada tur atıp bekledi.

        Yakıt kritiğine giren 24 uçağın 13'ü İstanbul Havalimanı'na, 11'i de başka illerdeki havalimanlarına yönlendirildi.

        Uçakların havalimanına inişine saat 09.55'ten itibaren izin verilmeye başlandı. Havalimanından yapılan kalkışlar da gecikmeli olarak gerçekleştirildi.

        İstanbul Havalimanı'nda ise herhangi sorun yaşanmadığı öğrenildi.

