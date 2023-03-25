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İBB açıkladı: Bu müzeler iftardan sonra ücretsiz!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca iftardan sonra bazı müzelerin ücretsiz olacağını açıkladı. İşte, ücretsiz İstanbul müzeleri ve tüm detaylar...

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  • İstanbul'da iftardan sonra ücretsiz olan müzeler hangileri? Ramazan'da ücretsiz müzeler

    YEREBATAN SARNICI

    Fatih ilçesinde yer alan Yerebatan Sarnıcı, Doğu İmparatoru I. Justinianus (527-565) tarafından yaptırılmıştır. Yapı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında “Yerebatan Sarayı” olarak isimlendirilmiştir.
  • İstanbul'da iftardan sonra ücretsiz olan müzeler hangileri? Ramazan'da ücretsiz müzeler

    Sarnıç, yüzyıllar boyunca su yollarından ve yağmurdan elde edilen suyu imparatorların saraylarına çevresine taşımıştır. Son olarak Yerebatan Sarnıcı, 2016 yılında girdiği restorasyon çalışmasının ardından 2022 yılında yeniden kapılarını ziyaretçilere açmıştır.

    Sarnıç, haftanın her günü 09.00 ile 22.00 saatleri arasında açıktır.
  • İstanbul'da iftardan sonra ücretsiz olan müzeler hangileri? Ramazan'da ücretsiz müzeler

    MİNİATÜRK

    Beyoğlu'nda yer alan Miniatürk'te, Antik Çağdan Roma’ya ve Bizans’a, Selçuklu’ya Osmanlı’ya değin, bu topraklarda hüküm sürmüş ve iz bırakmış her medeniyetin kültürlerinden günümüze kalan zengin mimari yapıların maketi bulunuyor.
  • İstanbul'da iftardan sonra ücretsiz olan müzeler hangileri? Ramazan'da ücretsiz müzeler

    Miniatürk'te Osmanlı'dan, istanbul'dan, Anadolu'dan, bugün artık Türkiye sınırları dışında kalan 137 mimari eserin minyatür modeli yer alıyor. 

    Miniatürk, Ramazan ayına özel olarak 23 Mart-20 Nisan tarihleri arasında haftanın her günü 09.00 ile 22.00 saatleri arasında ziyarete açıktır.
  • İstanbul'da iftardan sonra ücretsiz olan müzeler hangileri? Ramazan'da ücretsiz müzeler

    PANORAMA 1453 MÜZESİ 

    2009 yılında Zeytinburnu'nda açılan Panorama 1453 Müzesi, dünyanın ilk panoramik müzesi olma unvanını taşıyor. Müze, İstanbul'un fethini ziyaretçilerine yeniden yaşatıyor. 
  • İstanbul'da iftardan sonra ücretsiz olan müzeler hangileri? Ramazan'da ücretsiz müzeler

    Panorama 1453 Tarih Müzesi, Ramazan ayına özel olarak 23 Mart-20 Nisan tarihleri arasında haftanın her günü 08.00 ile 22.00 saatleri arasında ziyarete açıktır.
  • İstanbul'da iftardan sonra ücretsiz olan müzeler hangileri? Ramazan'da ücretsiz müzeler

    ŞEREFİYE SARNICI

    Fatih'te yer alan ve 1600 yıllık tarihiyle görenleri büyüleyen Şerefiye Sarnıcı; Türkiye’de ilk olan 360° projection mapping sistemi ile tarihi, sanat ve teknolojiyle buluşturuyor.
  • İstanbul'da iftardan sonra ücretsiz olan müzeler hangileri? Ramazan'da ücretsiz müzeler

    Şerefiye Sarnıcı, Ramazan ayına özel olarak 23 Mart-20 Nisan tarihleri arasında haftanın her günü 09.00 ile 22.00 saatleri arasında ziyarete açıktır.

     

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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