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        İstanbul'da iki metro hattında arıza

        İstanbul'da Yenikapı-Kirazlı ve Bakırköy-Kayaşehir metro hatlarında teknik arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferlerde gecikme yaşanırken, duraklarda yoğunluk oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 12:10 Güncelleme: 03.06.2024 - 12:22
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        İstanbul'da iki metro hattında arıza
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        İstanbul'da iki metro hattında teknik arızadan dolayı seferlerde gecikme yaşanıyor.

        YENİKAPI-KİRAZLI METRO HATTI'NDA TEKNİK ARIZA

        M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda seyir halindeki metroların yönlerinin karışması nedeniyle teknik arıza yaşandı.

        Arıza seferlerde gecikmeye yol açtı, metro duraklarında yoğunluk yaşandı.

        Esenler istasyonunda bekleyen yolcuların, rayların üstünden atlayarak metroya binmek için karşı yöne geçtiği görüldü.

        İstasyonda, gecikmenin teknik arızadan kaynaklandığı yönünde anons yapıldı.

        BAKIRKÖY-KAYAŞEHİR METRO HATTI'NDA TEKNİK ARIZA

        M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda yaşanan teknik arızaya ilişkin ise Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından şu paylaşım yapıldı:

        "M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattımızda elektrik dağıtım kurumu kaynaklı yaşanan enerji dalgalanması sonucu meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerimiz Kayaşehir-İncirli istasyonları arasında yapılmaktadır."

        Her iki hatta da teknik arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.

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        #istanbul metrosu
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