İstanbul'da iş yerini böyle kurşunladı 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde, silahlı bir kişi, herkesin gözü önünde bir iş yerini kurşun yağdırdı. Olayın ardından kaçan şüphelinin saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki hafta cuma günü saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Caddede trafiğe aldırış etmeden durduğu aracından inen şahıs, herkesin gözü önünde iş yerine kurşun yağdırdı. Saldırgan daha sonra hiçbir şey olmamış gibi aracına binerek, olay yerinden kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelmeye aldı.

Görüntüler üzerinden çalışma yapan ekipler, şahsın emniyette çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olan 'Japon' lakaplı Hakan T. olduğunu belirledi. Şüpheli şahıs, polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.