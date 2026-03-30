        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da İsrail ve ABD'ye yönelik protesto yürüyüşü

        İstanbul'da İsrail ve ABD'ye yönelik protesto yürüyüşü

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Filistin'e Destek Platformu ve İslami Dayanışma Platformu öncülüğünde, "Coğrafyamızda işgalci İsrail ve Amerikan askeri istemiyoruz" sloganıyla Fatih Camisi'nden Beyazıt Meydanı'na yürüyüş düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 14:53 Güncelleme:
        İstanbul'da İsrail ve ABD'ye protesto
        Öğle namazından sonra Fatih Camisi'nden harekete geçen grup üyeleri, ellerinde pankartlarla sloganlar atarak Beyazıt Meydanı'na kadar yürüdü.

        Burada grup adına basın açıklaması yapan İHH Başkanı Bülent Yıldırım, çok kritik bir dönemden geçildiğini, Müslümanların özgürlük arayışı içerisinde olduğunu ifade etti.

        Bölgede yaşanan savaşların temelinde Siyonist İsrail'in olduğunu belirten Yıldırım, İsrail'in kendi giremediği yerlere işbirlikçilerini soktuğunu ve Müslümanları birbirine düşürdüğünü, bu nedenle Müslümanların uyanık olması, birbirlerine düşmemesi ve birlik olması gerektiğini dile getirdi.

        Yıldırım, "Şu anda Amerika halkı, özgürlük için meydanlarda, Trump'tan, Epstein'deki şantajdan, pedofilcilerden, tecavüzcülerden kurtulmak istiyor. Bu ahlaksızlar kötülüklerini örtmek için İran'a saldırdılar ve hemen çocuk katlettiler. Bunlar Filistin'de de çocuk katlettiler ama ne yazık ki üzülerek söylüyorum, Suriye'de de 150 ülke geldi çocuk katletti. Ne işiniz var sizin İslam ülkelerinde? İslam ülkeleri küfre karşı, zalime karşı birlik olmalı." ifadelerini kullandı.

        İslam birliği istediklerini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti: "Bölgemizde savaş istemiyoruz. Dünyada halkları harekete geçirmek istiyoruz ama şunu da biliyoruz ki bu İran savaşı biter bitmez İsrail, Filistin'e saldıracak ve hiç durmayacak. Çünkü bu zalim durmamak üzere kurgulandı. İsrail kanla besleniyor ve ancak güçten anlar. O nedenle asla Müslüman, Müslüman'la savaşmamalı. İmkanlarımızı Filistin'i korumaya ayırmalıyız."

        İsrail'in Mescid-i Aksa'yı yıkma hazırlığı yaptığı, İran'a yönelik saldırılarının ardından bu hedefine yöneleceği değerlendirmesinde bulunan Yıldırım, Sumud Filosu'nun Avrupa'dan ve İslam ülkelerinden 200 gemiyle tekrar yola çıkarak ablukayı deleceğini sözlerine ekledi.

        Filistin'e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da İstanbul ve Türkiye'nin küresel Siyonizme ve zulme karşı olacağını belirtti.

        Kabaktepe, İsrail ve ABD'nin Müslüman ülkeler arasında oluşturduğu güvensizlik ortamı dolayısıyla, Müslüman toplumlardan birbirine karşı değil, kardeş olmalarını istediklerini vurguladı.

