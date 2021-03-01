Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Kabine Toplantısı gün itibariyle gerçekleştirildi. 81 ildeki milyonlarca vatandaşımızın tabii olduğu koronavirüs önlemleri ile ilgili yeni kararlar alındı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 1 Mart Bakanlar Kurulu normalleşme kararları...

İSTANBUL'DA KAFE VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde faaliyetlerini sabah 7 ile akşam 19 saatleri arasında, yüzde 50 kapasiteyle sürdürebileceklerdir.

Yüksek riskli iller arasında yer alan İstanbul'da kafeler sabah 7 ile akşam 19 saatleri arasında açık olacak.