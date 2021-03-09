İstanbul'da kafeler ve restoranlar kapanacak mı? İstanbul risk grubuna göre kafeler ve restoranlarda son durum

Uzun zamandan sonra İstanbul'da geçtiğimiz hafta kafelerde ve restoranlarda müşteri kabul edilmeye başladı. Koronavirüs normalleşme süreci kararları risk grubu haritasına göre her ilde farklılık gösteriyor. İstanbul vaka sayılarının artması İstanbul'da kafeler ve restoranlar kapanacak mı? sorusu araştırılmaya başladı. Peki, İstanbul hangi risk grubunda? İstanbul'da kafeler ve restoranlar kapanacak mı?

İSTANBUL'DA KAFELER VE RESTORANLAR KAPANACAK MI?

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 27 Şubat-5 Mart tarihli risk durumu haritasında İstanbul çok yüksek riskli iller arasına yer aldı. İstanbul son haritada çok yüksek riskli iller arasında yer alsa da kafelerin açılıp kapanmasıyla ilgili karar 2 haftalık genel tabloya göre veriliyor. Buna göre İstanbul hala yüksek riskli iller arasında bulunuyor.

İLLERE GÖRE RİSK DURUMU

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ): Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır...

ORTA RİSKLİ İLLER (SARI): Bursa, Manisa, Aydın, Denizli ,Isparta, Afyon, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars...

YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU): İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI): Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.