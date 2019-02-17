İstanbul Esenler'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyreden ve sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen panelvan minibüs ile otomobil çarpıştı. AA'nın haberine göre; çarpışmasının etkisiyle araçlar yol kenarındaki demir bariyerlere girdi.

Kaza nedeniyle araçlarda çıkan ufak çaplı yangın, çevredeki vatandaşlarca söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüleri ve bir yolcu yaralandı.

Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Araçlar, itfaiye ekipleri tarafından demir bariyerler spiral testereyle kesilerek çıkarıldı, ardından çekiciye yüklenerek yoldan kaldırıldı.