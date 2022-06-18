İstanbul'da 109 hükümlü yakalandı 0:00 / 0:00

AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kent genelinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 109 kişiyi yakaladı.

Yakalananlar arasında hırsızlık suçundan 13 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Tarık K, 9 yıl 2 ay hapis cezası olan Numan K, kasten öldürmeden 10 yıl hapis cezası bulunan Hakan N, 7 yıl 6 ay hapis cezası olan Osman M, yağma suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan Deniz G, 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Sadık İ. ve cinsel istismardan 10 yıl hapis cezası olan Duran A'nın da yer aldığı belirtildi.

Hükümlülerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.