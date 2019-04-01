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İstanbul'da seçimi kim kazandı, kim önde? 31 Mart yerel seçimlerde İstanbul ili oy oranları merak konusu oldu. İstanbullu vatandaşlar İstanbul'da hangi partinin kazandığını merak ediyor. İstanbul seçim sonuçları için tüm gözler Yüksek Seçim Kurulu'ndan gelecek olan resmi sonuçlarda. İşte, 31 Mart 2019 İstanbul seçim sonuçları...
İSTANBUL'DA SEÇİMİ KİM KAZANDI? 31 MART 2019
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığına, Cumhur ittifakı'nda Binali Yıldırım gösterilirken, Millet İttifakı'nda ise Ekrem İmamoğlu gösterildi.
Yüksek Seçim Kurulu ( YSK) verilerine göre; saat 08.00 itibariyle sandıkların yüzde 99,63'ünün açıldığı İstanbul'da CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu önde gidiyor.
YSK'nın internet sitesinde yer alan verilere göre, Ekrem İmamoğlu oyların yüzde 48,80'ini aldı. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binalı Yıldırım'a çıkan oy oranı ise yüzde 48,48.
İmamoğlu 4 milyon 155 bin 141 oy alırken Yıldırım'a çıkan oy sayısı ise 4 milyon 127 bin 770. Şu an ki oy farkı 27 bin 371.
31 bin 186 sandığın bulunduğu İstanbul'da açılan sandık sayısı ise 31 bin 70.
(2019 İstanbul seçim sonuçları kesinleşince haber sayfamızdan da güncellenecektir)
İSTANBUL CANLI SEÇİM SONUÇLARI TIKLAYIN
İSTANBUL'DAN İLK SONUÇLAR
Sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçildi. İstanbul genelinde saat 08.00 itibariyle sandıkların yüzde 99,63'i açıldı.
İSTANBUL SEÇİM 2019
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışı, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu arasında geçiyor.
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