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Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da küçük çocuğa korkunç saldırı! - Günün öne çıkan haberleri
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Okul çıkışında kaçırıldı! İstanbul'da küçük çocuğa korkunç saldırı

İstanbul Bağcılar'da insanın kanını donduran bir saldırı gerçekleşti. İlçede 11 yaşındaki bir kız çocuğu okul çıkışında kaçırıldı. Küçük kızın kurtarıldığı sucu dükkanında ses yalıtımı yapılan özel bir bölme bulunduğu belirtildi. Zanlının 2009 yılında da başka bir çocuğa istismarda bulunduğu ortaya çıktı

İstanbul'da küçük çocuğa korkunç saldırı! - Günün öne çıkan haberleri
DHA

Bağcılar'da su sattığı ailenin 11 yaşındaki kızları M.Y.'yi okul çıkışında kaçırarak iş yerinde istismar ettiği öne sürülen M.Ş.'yi linç edilmekten polis kurtardı.

DHA'da yer alan habere göre küçük kızın kurtarıldığı sucu dükkanında ses yalıtımı yapılan özel bir bölme bulunduğu belirtildi. Şüphelinin 2009 yılında da başka bir çocuğa istismarda bulunduğu ortaya çıktı.

EV VE İŞYERİNE BASKIN YAPILDI

Olay, dün Bağcılar Yenimahalle Mahallesi'nde meydana geldi. 11 yaşındaki M.Y.'yi sabah annesi okula bıraktı. M.Y., okul çıkışı eve geç kalınca ailesi kızlarını aramaya başladı. Gidebileceği yerler kontrol edilen M.Y.'den iz bulamayan aile polise giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine ekipler küçük kızın bulunması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda M.Y.'nin okul çıkışı beyaz bir minibüse bindiği, minibüsün ise aileye su satan M. Ş.'ye ait olduğu belirlendi. Polis, M. Ş.'nin ev ve işyeri adreslerine eş zamanlı baskın düzenledi.

İşyerine polisin geldiğini gören M. Ş. kaçmaya başladı. Ancak polis tarafından yakalandı. M.Ş. gözaltına alınırken ekipler işyerinde yaptıkları aramada önünde damacana dizili olan 3 ayrı bölme olduğunu fark etti. Bölmelerin birinden çocuk sesi geldiğini duyan polis, kapıyı açınca M.Y.'yi buldu. Polisin geldiğini gören ve mahallelerinde küçük bir kızın kayıp olduğunu bilen çevredekiler, küçük kızın işyerinde bulunduğu öğrenince M. Ş.'yi linç etmek istedi. O sırada polis işyerinin kepenklerini kapatarak şüpheliyi linç edilmekten kurtardı. Küçük kızın bulunduğu bölmenin ses yalıtımlı olduğu ve şüphelinin M.Y.'yi korkutmak için duvarlara astığı A4 kağıtlarına sessiz olması gerektiği yoksa kendisini öldüreceğini yazdığı kaydedildi. Öte yandan şüphelinin 2009 yılında da başka bir çocuğa karşı cinsel istismar suçuna karıştığı öğrenildi.

"HAKKINI HELAL ET" DEDİ

Olayın ardından şüpheliyi tanıyan mahalle sakinlerinden Fuat Ekmekçi, "8-10 senedir burada esnaflık yapan birisi böyle olaylarına vakıf olduğumuz birisi değil. Ama o dükkana çocuklar girer çıkar da su içmek için. Böyle bir şey yapabileceğini ihtimal vermiyorduk " dedi.

Olaydan önce ve sonra şüpheliyi gören Hasan Yaylaoğlu ise "Geldiğinde saat 14.00 civarıydı. Tıraş olmuşsun falan dedim. Çay ısmarlayacağımı söyledim kendisi bana 'Hakkını helal et' dedi ve gitti. Gece saatlerinde annesi kameralar takibiyle görüyor. Bizim arkadaşa çocuğunun içeride olduğunu söylemiş. Uygunsuz bir halde görüyorlar tabii. Polisler eşliğinde aldılar götürdüler. Arabasını taşladılar" ifadelerini kullandı.

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