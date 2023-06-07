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İstanbul'da Manchester City ilk, Guardiola ikinci "üçleme" peşinde

İngiltere Premier Lig'de Manchester City'le son 5 senede 4 kez şampiyon olan Pep Guardiola, bu sene Premier Lig dışında FA Kupası'nı da müzesine götürdü. Senenin son maçı olarak 10 haziranda Şampiyonlar Ligi finaline çıkacak olan City, bu kupayıda kazanabilirse tarihi bir rekora ulaşacak

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  • İstanbul'da Manchester City ilk, Guardiola ikinci "üçleme" peşinde

    İngiltere Premier Lig'e son yıllarda kazandığı başarılarla damga vuran Manchester City, Federasyon Kupası'nın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ni de kazanarak tarihi bir rekora ulaşmayı amaçlıyor.
  • İstanbul'da Manchester City ilk, Guardiola ikinci "üçleme" peşinde

    Premier Lig'de son 6 yılın 5'inde şampiyonluk ipini göğüsleyen Manchester City, Federasyon Kupası zaferiyle de İspanyol teknik adam Pep Guardiola'nın teknik direktörlük yaptığı yedi yıllık dönemde 21 yerel kupanın 11'ini kazandı.
  • İstanbul'da Manchester City ilk, Guardiola ikinci "üçleme" peşinde

    Uzun yıllar boyunca Liverpool ve Manchester United tarafından domine edilen İngiliz futbolunda son dönemdeki çıkışıyla "mavi"yi hakim renk haline getiren Manchester City, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı "Devler Ligi" finalinde Inter'i yenmesi halinde üç kupayı da müzesine götürerek tarihi bir başarıya imza atacak.
  • İstanbul'da Manchester City ilk, Guardiola ikinci "üçleme" peşinde

    Manchester City, favori olarak geldiği İstanbul'dan kupayla ayrılması halinde İngiliz futbolunda "üçleme" (treble) yapmayı başaran ikinci kulüp olarak tarihe geçecek.
  • İstanbul'da Manchester City ilk, Guardiola ikinci "üçleme" peşinde

    ÇEYREK ASIR SONRA YİNE MANCHESTER TAKIMI

    Manchester United, "Sir" unvanlı Alex Ferguson'un çalıştırdığı dönemde Premier Lig, Federasyon Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ni aynı yıl kazanarak İngiliz futbol tarihinde bir ilki gerçekleştirmişti.
  • İstanbul'da Manchester City ilk, Guardiola ikinci "üçleme" peşinde

    Ligde Arsenal'ın bir puan önünde şampiyon olan, Federasyon Kupası'nda Newcasle United'ı 2-0 yenen Manchester United, Şampiyonlar Ligi finalinde de 90+1 ve 90+3. dakikalarda bulduğu gollerle Bayern Münih'i 2-1 yenerek unutulmaz bir kupa zaferine ulaşmıştı.
  • İstanbul'da Manchester City ilk, Guardiola ikinci "üçleme" peşinde

    Kentin "mavi" yakasındaki City, 24 yıl sonra aynı başarıyı yakalamak için İstanbul'a gelecek.
  • İstanbul'da Manchester City ilk, Guardiola ikinci "üçleme" peşinde

    "KOLEKSİYONER" GUARDİOLA, REKORA ÇOK YAKIN

    52 yaşındaki Pep Guardiola, Manchester City ile üç kupayı da kazanması halinde bunu iki kez başaran ilk teknik adam olarak tarihe geçecek.
  • İstanbul'da Manchester City ilk, Guardiola ikinci "üçleme" peşinde

    Guardiola, Barcelona'yı çalıştırdığı 2009 yılında LaLiga, İspanya Kral Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olarak "üçleme" yapmıştı.
  • İstanbul'da Manchester City ilk, Guardiola ikinci "üçleme" peşinde

    Avrupa futbolunu o dönemde domine eden Katalan temsilcisi, üç kupanın yanı sıra İspanya Süper Kupası, UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı da müzesine götürmüştü.
  • İstanbul'da Manchester City ilk, Guardiola ikinci "üçleme" peşinde

    BARCELONA VE BAYERN MÜNİH, İKİ KEZ "ÜÇLEME" YAPTI

    İspanyol ekibi Barcelona ile Alman temsilcisi Bayern Münih, Avrupa futbolunda ikişer kez üç kupayı da aynı yıl kazanma başarısını gösterdi.
  • İstanbul'da Manchester City ilk, Guardiola ikinci "üçleme" peşinde

    Katalan temsilcisi 2009 yılındakini başarısını 2015 yılında Luis Enrique ile yineleyerek, İspanya Süper Kupası dışındaki tüm kupaları havaya kaldırmayı başardı.
  • İstanbul'da Manchester City ilk, Guardiola ikinci "üçleme" peşinde

    Bayern Münih ise 2013 yılında teknik direktör Jupp Heynckes, 2020 yılında da Hans-Dieter Flick ile Bundesliga, Almanya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşadı.
  • İstanbul'da Manchester City ilk, Guardiola ikinci "üçleme" peşinde

    Jose Mourinho yönetimindeki İtalyan ekibi Inter de 2010 yılında Serie A, İtalya Kupası ve Şampiyonlar Ligi üçlemesini yapan bir başka takım olmuştu.

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